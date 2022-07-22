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社會 社會焦點 保障人權

熱浪來襲桃園翁中暑昏倒人行道　軍警聯手即時救回一命

▲軍警合力將中暑的張姓老翁扶至蔭涼處。（圖／龜山警分局提供）

▲軍警合力將中暑的張姓老翁扶至蔭涼處。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

連日熱浪來襲，各地氣溫飆升動輒35、36度，桃園市龜山區一名72歲張姓老翁21日外出訪友，因受不了天氣炎熱，竟直接中暑昏倒在龜山區下湖街人行道上，所幸為巡邏員警與海軍陸戰隊66旅士官兵發現，合力將老翁扶到蔭涼處予以擦涼及補充水分，並通知119送醫救治，避免憾事發生。

▲66旅士官兵為中暑翁擦汗緩解。（圖／龜山警分局提供）

▲66旅士官兵為中暑翁擦汗緩解。（圖／龜山警分局提供）

昨日中午11時許，龜山分局坪頂派出所巡佐吳明哲及警員林哲民執行巡邏勤務，巡經龜山區下湖街時，看到人行道上疑似有一白色隆起物，認真一看竟然是一名老翁在太陽曝曬下倒臥在人行道上，員警連忙下車上前察看，才發現老翁已經失去意識，員警見狀旋即撥打119通知消防人員到場，此時附近海軍陸戰隊66旅的士官兵看見後，也主動跑來協助，合力將老翁帶往陰涼處。

▲救護人員將張姓老翁送醫救治。（圖／龜山警分局提供）

▲救護人員將張姓老翁送醫救治。（圖／龜山警分局提供）

阿兵哥和員警馬上替老翁擦汗及提供飲用水讓其補充水分幫助身體降溫，老翁也因為軍警的悉心照料，逐漸恢復意識，接著消防人員亦及時趕到，並將老翁送醫治療後並無大礙，順利化解這場驚魂記。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，同仁於勤務中主動發現需要救助之人積極伸出援手，而海軍陸戰隊66旅的士官兵也秉持著軍愛民之心，以專業訓練的熱傷害處理程序共同投入救助，讓老翁免於一場可能發生之憾事。

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