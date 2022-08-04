美前官員：北京持續表不滿　不致與美國嚴重衝突

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引來北京文攻武嚇，升高區域衝突。前美國國務院官員王曉岷評估，北京將採取進一步措施表達不滿，但不會與美國挑起更嚴重的軍事或經濟衝突，以免影響自身利益。

裴洛西（Nancy Pelosi）台北時間2日晚間率團訪台，北京連日多次言詞恐嚇，並在台海周圍舉行多達6個海域的軍事演習，區域緊張情勢升高。不僅如此，中國也公告禁止百餘項台灣商品進口。

前美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）向中央社表示，過去幾年中國脅迫日增，裴洛西訪台對美國展現對台灣與民主的承諾至關重要，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭之下。裴洛西若取消甚至推遲訪問，將顯示美國承諾的軟弱，鼓勵北京更加咄咄逼人，導致未來更嚴重的危機，就像在烏克蘭以及包括二次大戰在內的許多歷史事件一樣。

他評估，北京將採取進一步措施表達不滿，但不至於與美國挑起更嚴重的軍事或經濟衝突，以免影響自身利益。雖然與1996年台海危機相比，北京已更為強大，但仍極度依賴包括美國在內的世界，無法承受破壞內部經濟發展的嚴重危機。

王曉岷指出，中國國家主席習近平不會希望在中共20大前夕引發重大危機，他或許想展示實力，但不會想引發可能破壞中國經濟發展與全球地位的嚴重危機。

他指出，美國應該繼續對北京的行動作出相應的軍事與經濟回應，以強調對和平解決兩岸問題的承諾。若不這麼做，雖然能避免立即衝突，但卻可能會在日後帶來更為嚴重的危機。他再次以歷史為鑑，以希特勒在歐洲的崛起提醒各方。

美國聖母大學亞洲與亞洲事務研究副教授金恩（Sean King）也預估，未來數天或數週內，北京會持續文攻武嚇，展現軍事實力。但美國應持續與台灣官方保持密切聯繫，甚至應禮尚往來，也接待一個台灣高階代表團。

他認為，美國應加強在印太區域與理念相近的國家和人民的聯盟、夥伴關係與友誼，以制衡中國。