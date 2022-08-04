研究：家有小孩「確診較不易重症」　原因曝！沒子女住院率高49%

▲沒有子女的成年人，住院、重症率較高。（示意圖／姜國輝記者攝）

記者楊晏琳／綜合報導

國外研究報告指出，成年人若家中沒有小孩，染上新冠病毒的比率較低；但若遭感染，住院率比有小孩的成年人高出49%，重症入ICU的比例甚至增到76%。研究人員認為，這與「交叉感染、交叉免疫」有關。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享一項300萬人的研究分析，報告指出，成年人若家中沒有小孩，感染新冠病毒比例較低，危險下降15%；但若感染，住院風險、重症入加護病房的比例都大增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為何會有此現象？研究人員在真實世界中發現，在學校照顧小朋友的老師、年輕父母或幼稚園工作人員，會長期且反覆受到上呼吸道病毒感染。反覆從小孩身上感染冠狀病毒，讓這些成人身體，早就有了冠狀病毒抗體。

黃軒指出，其實人類體內早就被冠狀病毒感染過，人類冠狀病毒共有HCoV-OC43、HCoV-229E、HCoV-NL63、HCoV-HKU四種。這些上呼吸道感染的病毒，就是造成人們常會有咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，而臨床診斷主要爲上呼吸道感染、氣管炎、鼻炎、哮喘等等疾病。

早期研究也已有發現，曾經暴露病毒感染者，會使免疫系統產生記憶的T細胞（memory T cells)，對於下一次相似或相同的病毒進行消滅。這也就是科學家們假設「交叉免疫」能力的保護。

在「交叉感染和交叉免疫」影響下，有子女的成年人，確診機會、嚴重程度，就會比家中沒有小孩的成年人少且低。黃軒指出，這就是「交叉感染、交叉免疫」的效應。