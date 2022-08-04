共軍「圍台實彈軍演」3天內容曝！　東部射飛彈、西部長程火箭彈

▲解放軍預告今（4）日起軍演3天。（合成圖／新華社、CFP）



記者崔子柔／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台後，中共解放軍隨即宣布將於4日12時開始，在台灣周邊海域、空域進行為期3天的軍演，一名政府高層人士透露，解放軍將在台東部海空域進行飛彈試射，西部則是長程火力實彈射擊。

中國大陸國防部對裴洛伊訪台一事強烈譴責，並發布「封鎖圖」指出，將於北京時間8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等六處海空域進行重要軍演，並組織實彈射擊，在此期間有關船隻和飛行器不得進入上述區域。

▲總統蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



根據《自由時報》報導，一名政府高層人士昨（3）日指出，依據相關情報研判，解放軍將在台灣東部海空域進行各型飛彈試射，西北部及海峽中線區則是進行長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊，至於是僅由解放軍的海空軍進行聯合封控演練，或是進一步佈雷、封鎖航道等，則需更多訊息來判斷。

根據陸媒《新華社》報導，解放軍東部戰區副參謀長顧中表示，這次軍演是針隊美台當局在台灣問題上的危險舉動所做的必要舉措，戰區組織多軍兵種部隊成體系，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精密導引武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力。