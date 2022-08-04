裴洛西專機「快閃101」絕美時刻曝　訪台19hrs全記錄

▲裴洛西的專機於傍晚離台，本刊也捕捉到專機飛過101的畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台颳起一陣旋風，19小時的超滿行程也被讚根本是超人阿嬤，而裴洛西3日晚5點30分飛離松山機場，本刊也捕捉到專機飛過台北101的絕美畫面，事實上，2日晚裴洛西抵台時，101也有以跑馬燈歡迎裴洛西訪台。而此次訪台行程，裴洛西每至一個地點都會發文表明挺台立場。

▲裴洛西的專機於晚間5點半飛離松山機場。

裴洛西於2日10點43分降落於我國松山機場，並由我國外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長孫曉雅接機，之後裴洛西搭車直達台北君悅酒店。一抵台，裴洛西便發表了訪台聲明，並提到代表團訪台，為的就是實現美國對於支持台灣民主的承諾。隨後她還分享自己在《華盛頓郵報》上講述訪問台灣的原因，也曬出與吳釗燮和孫曉雅等人在機場的合照，並強調「美國與台灣站在一起」。

▲裴洛西（粉衣者）昨晚10點43分抵達松山機場，並由AIT處長（左5）和我國外交部長吳釗燮（左2）接機。

3日一早，裴洛西先是前往立法院，因院長游錫堃快篩陽性改由副院長蔡其昌接待，隨後裴洛西也發文重申對台灣民主包括安全與經濟等方面的支持，她還曬出自己與立法院長游錫堃視訊通話的照片，並祝福游錫堃早日康復。

▲裴洛西今早拜訪立院拜會副院長蔡其昌等人，院長游錫堃雖確診不克接待仍以視訊見面。

隨後裴洛西前往會晤總統蔡英文，並且蔡英文還頒發了「特種大綬卿雲勳章」給她，裴洛西又再度發文，表示「美國對台灣人民的承諾始終堅定不移，無論是現在或將來數十年。」

▲裴洛西（中）拜訪我國總統蔡英文（右4），副總統賴清德（右3）和AIT處長孫曉雅（左4）也在旁接待。

下午，裴洛西前往人權文化園區參訪，並由曾因美麗島事件受審的監察院長陳菊負責解說與接待，她亦再度發文，指稱代表團與前政治犯們一同參觀了人權博物館，向為民主奮鬥與受苦的英雄們致敬。裴洛西還稱「我們來是為了聆聽與學習，並在受到他們的勇氣所鼓舞後離開。」

▲裴洛西下午也前往景美的國家人權博物館，並由我國監察院長陳菊（右圖右4）幫忙解說。

而傍晚，裴洛西再度於松山機場乘坐專機，飛離台灣後將前往南韓再前去日本，結束此趟受到萬千矚目的訪亞行程。

▲裴洛西結束訪台19小時快閃行程，前往下一站南韓。



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