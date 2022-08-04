偏南風吹拂！激烈大雷雨攻擊　下週熱帶擾動發展

▲午後西半部有劇烈大雷雨發生機率。（圖／記者黃克翔攝）



記者葉國吏／綜合報導

今天受到偏南風影響，台東、恆春半島有短暫陣雨，午後西半部有劇烈大雷雨發生機率。明天起全台天氣轉為晴熱的天氣型態，下週一東南部、恆春半島受到「熱帶擾動」外圍影響有明顯降雨，下週南海有利熱帶擾動發展，應持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(4)日受偏南風影響，大氣不穩定，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)。

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▲氣象局針對台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。（圖／中央氣象局）

各地區氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部22至35度。氣象局針對台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

明日至下週日(5至7日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下週一至週三(8至10日)東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

▲3日20時歐洲模式(ECMWF)850百帕風場模擬圖顯示，下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形(左圖)；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已在廣東海面(右圖)。（圖／中三立準氣象· 老大洩天機）

下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形(左圖)，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已在廣東海面(右圖)。美、加模式亦有類似的模擬，但為末期模擬，有不確定性，應持續觀察。