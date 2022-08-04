促進銀髮者就業服務計畫　高年級實習生赴超商觀摩

▲台灣邁入高齡化社會，但少子化造成勞動力下降，「促進銀髮者就業服務計畫」，鼓勵中高齡者可以再次投入就業市場。（採訪撰稿 ／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者郭玲綪／採訪報導

根據統計，台灣的勞動力人口在55歲之後就明顯下降，但是國人的平均年齡卻高達81.3歲，等於有20年左右的樂齡生活。但這幾年再加上少子化影響，造成市場缺工嚴重，台北市就業服務處舉辦「促進銀髮者就業服務計畫」，鼓勵中高齡者可以再次投入就業市場。

▲鼓勵中高齡者再度投入就業市場，台北市就業服務處舉辦「促進銀髮者就業服務計畫」，到便利商店實習觀摩。（圖／記者鄭遠龍攝）

參加計畫的學員首站來到便利商店實際觀摩學習，除了結帳收銀，不管是幫忙民眾領取包裹，還是檢查架上的產品效期，甚至連擦玻璃、消毒，都是每天的例行工作，學員們在店長的指導下實際觀摩演練，大多表示：便利商店的工作其實不簡單。

過去曾在花卉市場擔任批發工作的王先生表示：自己對於銷售工作並不陌生，但是擔任便利商店店員的工作更多元，不過他覺得，只要自己有能力，而且做得來的，都會很樂意去做去嘗試。

另一位之前在工廠工作的邱小姐，因為工廠縮編離開工作崗位，笑說在家休息太久好像腦袋都不靈光了，所以打算再出來工作，把工作當成運動也訓練自己的思考能力，還能夠賺錢，一舉數得。

▲學員實際參與便利商店的工作，了解工作內容是否符合自身的興趣與需求。（圖／記者鄭遠龍攝）

「促進銀髮者就業服務計畫」鎖定四十五歲以上的中高齡族群，來參加的學員有的是因為工廠縮編想轉業，有的是約聘合約到期想再找新的工作，更有的是退休之後想讓自己有新的生活重心。

台北市就業服務處處長何洪丞指出：產業缺工的現象已經慢慢浮現，台灣已經邁入高齡化社會，許多中高齡者較早離開勞動力市場，有點可惜。為了及早因應這個缺工的現象，希望能夠把這些健康情況良好、活動力十足的中高齡者找回來，充實國家的勞動力。

▲台北市就業服務處處長何洪丞期待中高齡者能夠再進入職場，充實國家的勞動力。（圖／記者鄭遠龍攝）

目前參與媒合的以餐飲業、零售服務業居多。銀髮職務新創中心督導游淑眞說明：已經有不少企業願意配合中高齡的就業需求，將工作內容及工時做拆解。譬如八個小時的上班時間改成兩個小時、四個小時的時薪制；工作內容也會依個人的體能、理解力重新組合，這樣不只可以降低銀髮者的工作壓力，提升就業意願，企業也能找到適合的人力，創造雙贏。

▲銀髮職務新創中心督導游淑眞鼓勵企業透過工時和職務的拆解，任用中高齡者。（圖／記者鄭遠龍攝）

當天參訪的學員經過實地觀摩演練之後，有興趣的人也立刻獲得面試機會，進一步了解企業需求和自身的條件符不符合，也會有完善的教育訓練，讓這些高年級實習生再度成為台灣職場的生力軍。

