台中上半年勞動參與率61.5%　市府：創歷史新高

▲台中勞動參與率61.5%，市府：創歷史新高。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

依據行政院主計總處最新統計資料，111年上半年台中市失業率為3.6%，低於全國平均且為六都最低，勞動參與率為61.5%。台中市勞工局表示，此數據不僅是台中歷史新高，也為全國最高，顯示在疫情期間台中市整體投資環境持續成長，並同時帶動勞動市場活絡，讓求職朋友有許多的就業機會選擇。

市長盧秀燕表示，感謝各企業投資台中並提供市民及求職朋友充足的就業機會。市府積極落實「青秀樂台中」政策，全力協助待業青年投入就業市場，並迅速因應疫情及畢業季滾動調整各項青年就業服務，提供在學青年各項職涯輔導服務，強化青年的就業實力，進而就業成功。

▲就服處將在8月於龍井及9月於太平、清水辦理在地廠商聯合徵才活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



勞工局長張大春指出，勞工局今年新設立銀髮人才服務據點，推出「樂齡就業五告讚」方案，針對中高齡朋友提供職場體驗及跨域培力課程、企業輔導方案及就業獎勵等多項優質服務，並由專責就業服務員協助就業，促使中高齡朋友創造職涯第二春。

張大春說明，同時台中市居住環境佳且科技業蓬勃發展，除台積電在中科擴大設廠，預計連帶周邊將增加1萬個就業機會外；另觀光旅遊業也預期疫情趨緩而蓄勢待發，三井集團台中東區LaLaport購物中心預計於年底開幕，將引進270家店舖，創造超過2500個就業機會，勞工局已超前部署建立合作機制持續協助補實求才企業人力，歡迎求職朋友將台中市做為就業的第一選擇並根留台中。

台中市就業服務處補充說明，因應畢業季，7月正辦理「暑期就業好FUN心」系列性徵才活動，邀請大立光電、宏全國際等廠商提供1600個職缺，積極助青年學子畢業即就業。另規劃8月於龍井及9月於太平、清水辦理在地廠商聯合徵才活動，10月辦理就業博覽會及11月辦理幸福職場廠商聯合徵才活動，將持續提供充足就業機會，歡迎求職朋友踴躍參加。