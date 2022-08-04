英國版《魷魚遊戲》開放挑戰！結合探索遊戲與社交互動的沉浸式體驗

文／瘋設計

你還記得 2021 年一部全球爆紅延燒的話題韓劇《魷魚遊戲》嗎？該劇講述456名背景各異但一樣債台高築的玩家，為了贏得456億韓元的獎金參加一系列致命的兒童遊戲。在電視機前收看的我們，總會認為遊戲很簡單。但當身歷其境，面對高壓與生存危機的威脅，你還能堅持下來嗎？

現在，在曼徹斯特，有一個同樣以「遊戲」作為主軸，讓消費者能盡情探索遊戲與社交互動的世界誕生。THE CUBE Live讓消費者直接進入電視節目中遊戲的強度，挑戰許多原創電視劇中的遊戲。在最多四人的團隊中，THE CUBE選擇七款標誌性遊戲，包括單人遊戲和兩人遊戲，供消費者和消費者的隊友挑戰。

以英國遊戲節目為藍本， Baranowitz + Kronenberg 帶來創新競技場地及社交空間，呈獻THE CUBE LIVE

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著名國際建築師Baranowitz + Kronenberg（B+K）帶來其設計工作室為The Cube Live精心打造的空間設計概念。這個史無前例地以獲獎遊戲節目為藍本的公共項目正式對外開放。

B+K與Mellors集團旗下、世界知名的主題公園及景點設計公司Urban Playground（UP）合作， 憑著設計工作室在空間設計和人文方面的豐富經驗，創造出一個能探索遊戲與社交互動的世界。

位於曼徹斯特的阿代爾中心The Manchester Arndale，佔地兩層共4,000平方公尺，這個全新的沉浸式體驗空間及曼城的首個Urban Playground場地，為訪客帶來親身體驗娛樂節目The Cube的獨家機會，參賽者可以一嘗在標誌性的巨型透明盒子內，感受在高度壓力下內完成看似簡單任務的滋味。

B+K 與 Mellor’s Group的設計團隊攜手將場地打造成為一個社交空間，讓訪客在參與講求高度能量的遊戲後享受輕鬆時光，不僅有得玩、有得感受、還有得吃、有得喝。以精心打造的佈局，呈現出一個充滿疑惑、懸疑和滿足喜悅的空間，讓玩家與觀眾分享當下的快感...

（完整文章請看瘋設計）

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