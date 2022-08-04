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英學者：北京對裴洛西訪台反應過度　武嚇不應容忍

▲▼蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲裴洛西與台灣總統蔡英文合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

文／中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中共文攻武嚇引發區域緊張及各國關注。英國智庫專家多認為台海不致爆發全面衝突；有學者指出，北京應被提醒，不可企圖透過軍事威嚇單方面改寫台美互動規則。

英國智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）副研究員、台灣事務專家薩金特（Gray Sergeant）接受中央社採訪時說，北京對裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行的激烈反應「不合理」，因為美國眾議院議長訪台已有先例，反倒是部分西方國家評論者接受北京說法、主張美方企圖改變現狀，比較令人擔憂。

薩金特指出，北京必須牢記一個事實：美國重要政治人物訪台是多年常態，北京不能被允許企圖透過武力脅迫，單方面改寫台、美互動規則。

至於中方是否刻意讓局勢升溫，薩金特分析，在贏面不明顯的情況下，與美國在台海全面衝突不符北京利益。

他指出，針對台海議題，北京數十年來在溫和與侵略姿態之間擺盪，而軍事手段往往是達成政治目標的工具，此次對裴洛西訪台的軍事回應也是為了向台北和華府傳達「鼓勵台獨必付代價」。

長期而言，薩金特認為，北京意在避免衝突全面爆發的情況下，透過不斷展現決心和肌肉，嚇阻美國並說服台灣的領導人坐上談判桌。

至於國際社會可如何協助台灣並促使局勢降溫，薩金特說，像七大工業國集團（G7）今天發布、呼籲北京自制的聯合聲明就是個好例子。不過，局面最終仍需美、中透過最高層級的領導人對話化解，並尋求重建互信、建立更牢靠的雙邊關係「防護欄」。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）今天發布由5位學者共同撰寫的評論，分析裴洛西訪台行對台灣、中國和美國的影響。

其中，中國事務高階研究員于潔指出，儘管裴洛西訪台讓美中互信降至1980年代以來新低點，全面的台海危機應不至於發生。北京較可能透過對美擺出特定軍事態勢並對台實施經貿脅迫，預先對任何未來可能訪台的西方高階政治人物發出明確警告。

她分析，北京和華府都未宣告改變現狀的意圖。對中方而言，最好的策略就是發展自身軍事和經貿實力，以利在不動用武力的情況下，防止台美深化互動。對美方而言，「戰略模糊」是應對中方在印太區域擴張軍事影響力，並確保美國作為區域安全保證地位的有效策略。雙方都認為，時間站在他們那一邊。

于潔認為，中方將尋求避免危機意外爆發。若中方被視為單方面破壞與美1979年建交共識的那一方，則美國政界恐怕會一致尋求改變「一中政策」。此外，中國國家主席習近平正尋求順利連任，研判他不會希望台海衝突發生。

智庫的亞洲太平洋計畫副研究員海頓（Bill Hayton）指出，美、中雙方都不希望衝突發生，但也不想被「羞辱」。目前美方看來處於優勢，但裴洛西訪台行的效應恐持續發酵一段時間。

他研判，在中國共產黨第20次全國代表大會今秋召開前，尋求第3任期的習近平必須看起來彷彿重新取得局勢主導權，因此從現在起、至20大登場，台海爆發意外的機率最高。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）海權研究員卡沙爾（Dr Sidharth Kaushal）今天也撰文分析中國在「新台海危機」的行動選項和目標。

他指出，儘管情勢目前不一定會進一步升高，若中方未來重複類似行為，台灣的傳統嚇阻力恐將明顯遭侵蝕。

卡沙爾分析，北京有許多理由期待不要發生直接的衝突，包括共軍缺乏實戰驗證、對台兩棲作戰將十分吃力。此外，中國目前仍忙於應對經濟民生等國內問題。

卡沙爾不認為北京將試圖透過發動戰爭轉移民眾對國內問題的注意力。他指出，儘管這類旨在轉移注意力的戰爭歷來廣獲外界關注，在國際政治史上，這是相對罕見的作法，原因包括一旦失敗，國家領導人的處境恐將更艱難。

他強調，中國與台灣正面衝突即意味需面對美軍；研判北京只會在確認己方具絕對優勢後，才有可能採取相關行動。

不過，他提醒，若中方未來幾個月重複軍演或發動軍事挑釁，台灣恐將疲於奔命，國防資源也將持續遭消耗，進而影響戰備及未來應對正面衝突的能力。

此外，台灣的政治領導層該如何應對危機，也值得關注。卡沙爾指出，俄烏戰爭爆發前，由於無法完全排除俄羅斯是在虛張聲勢，烏克蘭領導層遲遲無法決斷宣布動員令和緊急事態，以避免資本外逃和經濟崩盤，類似的困難抉擇或許值得台灣參考。

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