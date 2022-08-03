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花蓮義民祭8／15登場　義民爺首次遶巡在地9個客庄佑平安

▲▼花蓮縣府於客家文化會館舉辦義民祭文化活動啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府於客家文化會館舉辦義民祭文化活動啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮客庄義民祭活動將於8月15日熱鬧登場，縣府2日於客家文化會館舉辦「111年花蓮縣義民祭文化活動」啟動記者會，由縣長徐榛蔚親自主持，與現場客家鄉親長輩們，以三獻禮祭祀義民爺，祈求活動圓滿順利。

客家義民祭祀是為感念義民先祖為保衛家園土地的犧牲奉獻，立委傅崐萁時任花蓮縣長期間，從新竹縣褒忠義民總廟分香至客家處一樓的義民堂，義民節不僅是客家文化裡重要的信仰，如同義民爺捨身守護家鄉、鄉親及手足的義舉，藉此落實社會責任，為鄉里盡一份心力，更是客家傳統義民精神的實踐。

▲▼花蓮縣府於客家文化會館舉辦義民祭文化活動啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年的義民祭活動以義民爺遶境方式辦理，改變往年全縣聚集的活動方式，讓鄉親減少群聚，可就近於所在的鄉（鎮、市）公所及義民廟參與遶境祭祀，希望疫情早日趨緩，讓經濟早日回歸正軌。徐榛蔚說，記者會上祈福祝壽的祭品，將捐贈給長期照護獨居老人的華山基金會，期盼藉此拋磚引玉，呼籲各界共同關懷獨居長者。

客家事務處處長彭偉族指出，日前特地前往新竹縣新埔枋寮褒忠義民廟總廟迎請義民爺敕牌神位安座於花蓮義民堂，期盼今年花蓮縣義民祭遶境活動藉由總廟的威靈遶巡花蓮各客庄，保境安民、驅除瘟疫，祈求疫情早日趨緩，百業復甦，闔境平安。

▲▼花蓮縣府於客家文化會館舉辦義民祭文化活動啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚與現場客家鄉親長輩們，以三獻禮祭祀義民爺，祈求活動圓滿順利。

花蓮縣義民祭文化活動至今已經連續舉辦第9年，除了延續傳統莊嚴的義民節祭祀大典，為推廣客家文化，今年活動特別迎請新竹總廟義民爺到花蓮，首次遶行客庄，以古禮來為花蓮祈福，庇佑全縣鄉親平安健康。

▲▼花蓮縣府於客家文化會館舉辦義民祭文化活動啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

有關今年義民祭遶境路線圖與活動資訊，民眾可透過花蓮i客家Line（搜尋LINE ID「@286zplnm」)、111年花蓮縣義民祭文化活動及花蓮愛客網FB粉絲專頁等社群軟體來查詢，希望讓更多鄉親與年輕族群認識並了解客家傳統文化，讓客家義民精神永續流傳。

今年花蓮縣義民祭文化活動將於8月15、16日二天進行全縣客庄遶境祈福，預計從花蓮義民堂出發至縣政府、縣議會，再遶行本縣9個客庄鄉鎮公所、鳳林長橋義民亭及富里竹田義民亭。8月17日義民節（農曆7月20日）將於花蓮義民堂遵循古禮祭祀義民爺，為花蓮祈福。歡迎所有鄉親朋友一同來支持客家文化，體驗感受花蓮客家的精彩豐富！
 

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