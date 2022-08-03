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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西穿搭也講究！他曝離台前一細節：政治人物就要有這種「手路」

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台造成轟動，不僅一言一行都備受關注，就連穿搭也引起不少話題，資深媒體人黃暐瀚分析，裴洛西的穿著搭配都有背後原因，他也發現裴洛西搭機離台前，不僅跟外交部隨行官員合照，就連特勤警衛、隨行警察、地勤人員都一一握手道別，「民選的政治人物，就是要有這種手路，不怕累、身段低，好厲害的『裴洛西手路』。」

裴洛西抵台時一襲粉紅色西裝引起不少關注，黃暐瀚表示，昨天看到網路有人開玩笑，裴洛西故意穿一身粉紅抵台，是為了嗆聲小粉紅，「我還覺得想太多。今天我再看到蔡總統授勳裴洛西『特種大綬卿雲勳』的這一幕，我真的信了。」

對於裴洛西穿搭，黃暐瀚指出，早上在立院的時候，裴洛西口罩還是白色的，隨後到了總統府，口罩瞬間變成「蒂芬尼藍」，包括套裝的內搭、腳上的高跟鞋，通通都是這個顏色，理由很明顯，這是為了配合卿雲勳章的顏色。

黃暐瀚指出，裴洛西的細心，不只用在穿衣上，她的「政治手路」也讓我印象深刻。傍晚五點，專機起飛前，裴洛西在松山機場，跟此次台灣的相關人員，一一握手合影留念。

黃暐瀚表示，她不只跟外交部長吳釗燮照，不只跟外交部官員照，不只跟AIT工作人員照。裴洛西居然還跟特勤警衛、隨行警察、松機的地勤人員，她都一一握手道別，合影留念，「民選的政治人物，就是要有這種手路，不會累，不怕累，身段低，態度硬，好厲害的『裴洛西手路』。」

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