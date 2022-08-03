國台辦懲戒台灣民主基金會　外交部：不接受蠻橫恐嚇

▲台灣民主基金會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國國台辦點名對「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。對此，外交部今（3日）表示，絕不接受無理蠻橫的恐嚇，將繼續支持全球夥伴繼續與「台灣民主基金會」合作。

外交部嚴正申明，我國絕不接受對岸無理蠻橫的恐嚇，會繼續支持及鼓勵支持民主與自由的全球夥伴繼續與「台灣民主基金會」合作，以落實人權、民主及自由價值。台灣政府、公民團體及人民堅信自由民主價值是對抗威權主義擴張的堅實盾牌，也是自由世界的有力防線；因此台灣會持續與理念相近國家及民間團體深化合作，堅定捍衛民主與人權，以規則為基礎國際秩序，以及印太地區的自由開放與和平穩定。

外交部指出，「台灣民主基金會」自2003年成立以來，歷經兩次政黨輪替依然秉持初衷，致力建構深化與全球民主合作夥伴關係，凝聚世界民主良善力量，拓展我國國際活動空間。

外交部表示，作為一個國家級的基金會，「台灣民主基金會」是以全民共識為基礎，期待建立一個永續經營、具遠景且運作透明的超黨派組織，透過凝聚民間力量，共同為落實全球民主接軌、擴大台灣國際參與、鞏固民主陣營團結與韌性的目標繼續努力。