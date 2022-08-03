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快訊／裴洛西旋風訪台行結束！傍晚搭機離台趕往韓國

記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜率團來台訪問，緊接著在3日上午展開一系列活動，連續拜會立法院、總統蔡英文等，下午還到景美人權園區參訪。結束緊湊行程後，裴洛西訪團到了傍晚5點30分左右，搭乘專機離台，外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅等人都前來送機，結束短短不到24小時的旋風拜訪，啟程前往亞洲行的下一站。

▲美國眾議院議長裴洛西結束行程，班機離台。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國眾議院議長裴洛西結束行程，班機離台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

裴洛西會見蔡英文時表示，這次訪台要提醒大家，43年前美國通過了《台灣關係法》，當時就許下對台灣非常堅定的承諾，與台灣站在一起，在這個基礎之上，台美形塑非常繁榮的合作關係、夥伴關係。

裴洛西說，台美的焦點不僅包括共同命運的自主自決，還有許多共同安全的議題，無論是在這個地區或者全世界的共同安全，台美必須深化彼此的經濟關係，讓兩國的人民都能夠有更好的生活。

裴洛西表示，這次訪團非常榮幸能夠來到台灣，訪團要向外界非常清楚的表達：我們絕對不會背棄對台灣的承諾。台灣的故事就是一群熱愛自由民主的人民的故事，其實在美國也一樣，在全世界都有許多這樣子熱愛自由的人民。

裴洛西強調，台灣是一座韌性之島，台灣人民也向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰，美國與台灣的團結也非常重要，此行就是要向外界彰顯美台之間的團結。

▲▼美國眾議院議長裴洛西參訪景美人權文化園區。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國眾議院議長裴洛西參訪景美人權文化園區。（圖／記者湯興漢攝）

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