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社會 社會焦點 保障人權

遭男主管撲倒又親又摸　菜鳥OL回家哭訴...雙親竟要她委曲求全

▲桃園市17歲少女指控曾姓男子去年2月間趁其酒後性侵她，但檢方從友人拍攝影片中查出，過程中少女曾從棉被中探頭與撥弄頭髮畫面，偵結曾男不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新進OL遭男主管輕薄，回家哭訴卻被雙親要求為了保住工作而委曲求全。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子藉口公司1名新進女部屬出包加以責備後，約對方到網咖「教學」卻涉撲倒對方亂摸亂親一通，女方大哭抗拒，總算保住清白，王男挨告非但不認帳，反而狡辯當時告訴女方「我可能沒有那麼喜歡妳」，女方哭著抱住他，台北地院查明王男事後被女方質問時認錯，道歉表示「我的不成熟跟不自律造成妳的不舒服」，依強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

本案女方事隔半年才報案又記錯事發日期，被王男借題發揮，指稱女方杜撰陷害。女方娓娓道出，她受辱當晚哭著回到家，父親得知實情，勸她隱忍，說她能進入這家1、200人的大公司，這份工作得來不易，且女生到職不到1個月就出這種事，很容易被歧視、會受到異樣眼光，何況王男是部門主管、是公司副總的親戚，所以父親力勸她把事情壓下來。

▲▼性侵,女子,傷心,崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新進OL遭男主管輕薄，回家哭訴卻被雙親要求為了保住工作而委曲求全。（圖／取自免費圖庫pixabay）

女方說父親「是教導我人生觀念的人」，但父親是舊時代觀念，認為女生被發生這種事情「非常非常丟臉」，很反對她去報警，她得不到父親的支持，當下覺得很受傷，沒想到向母親訴苦，母親也要她委曲求全，不要輕易揭發受害情節，以免在公司混不下去。

女方說，王男自稱後台很硬、有副總經理撐腰，警告不能讓別人知道2人在網咖發生的事，也不准擺臉色拒絕他，否則就無法通過試用期。她很怕失去這份工作，很怕同事看不起她，很怕職場人際關係會毀掉，壓力很大，所以一直忍耐、不敢反抗，後因王男持續糾纏、變本加厲，她才決定提告，回頭整理眾多的對話資料時，因而搞錯案發的正確日期。

法官認定女方為了保全工作，不得不保持跟王男互動，並安撫、討好王男，但女方報案後所指述遭王男猥褻的過程前後大致相同，且有證人佐證，足以推翻王男的辯解與質疑，至於女方另提告王男3度在公司樓梯間等處對她強制猥褻，經檢方移送併辦，法官認為與本案不屬於同一案件，退回檢方另行起訴。

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新進OL遭男主管輕薄，回家哭訴卻被雙親要求為了保住工作而委曲求全。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

本案源於碩士畢業仍為光棍的王男，前年（2020年）在新北1家中大型行銷公司擔任部門主任，本件被害人同年7月報到任職，王男對她一見傾心，得知女方未婚，多次利用指導公事的機會，對女方暗示好感，但女方已有要好的男友，對王男不來電。

王男同月24日在公司藉口女方辦事不力、臭罵一頓，要女方當晚9點多，到北市1家包廂式網咖碰面一對一指導，女方希望改去開放式的咖啡廳，王男堅稱一定要到包廂網咖「才有心情講課」，女方拗不過，只好準時赴約。王男三言兩語後，開始跟女方告白，說女方水汪汪的大眼睛很漂亮，看得他怦然心動，很久沒有這種感覺了。

王男更自稱感情不順、需要溫暖的安慰，求女方陪他、做他的女友，女方委婉拒絕，王男仍企圖洗腦女方「其實是很喜歡我」，女方強硬回絕，要王男不能這樣情緒勒索，王男乾脆拋開假面具，撲倒女方渾身亂摸亂親一通，女方死命反抗，哭得梨花帶雨，王男不忍心霸王硬上弓，最後騎機車送女方回家。

女方提告後，王男指女方說謊，聲稱女方約他看電影但包廂客滿，所以改去包廂式網咖，當時氣氛好，他覺得女方喜歡他，所以用手撐著沙發，居高臨下對坐臥沙發的女方說「我覺得我可能沒有那麼喜歡妳」，女方就哭了抱著他，還怪他「不喜歡我，幹嘛抱我」，但他在包廂絕沒撫摸或親吻女方。

不過法官勘驗雙方事後的對話紀錄，王男不僅一直央求女方不要不理他、不要疏遠他，「妳就當可憐一個路入看看我打的字」，更道歉「對不起，我碰了妳」、「是我的錯，我的不成熟跟不自律造成妳的不舒服」，王男還私訊女方「我錯了太多，我已經不知道我到底做對了什麼」。

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