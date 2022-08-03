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性侵女兒連生理期都不放過！手機錄影成鐵證...鬼父被重判9年

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市一名父親竟長期將女兒視為洩慾工具，被逮竟還向法官辯稱2人是合意性交，且當時是男女朋友關係。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

這種父親！台北市一名女大生在國中時被診斷出有學習障礙，其表達與理解能力都低於常人，但其父親卻利用這點，在女大生高中後接管女大生的管教，長期將女大生做為洩慾工具，就連生理期也不放過，直到女大生因不堪長期壓力，忍不住向男友傾吐，才讓整起事件曝光。這名獸父竟還向法官辯稱，2人是合意性交，且當下2人是男女朋友關係，不過台北地院審理後，不採信他的辯詞，判處有期徒刑9年。

判決書指出，北市一名女大生在國中時被診斷出學習障礙問題，同時還被發現其情境理解與表達能力均有略低於常人的現象。女大生在國高中階段，即有因被雙親毆打，被通報為高風險家庭，並在高中的時候轉由父親接管教育。

未料父親接管女大生的教育後，竟是女大生惡夢的開端，女大生因自小家庭環境加上不善表達情緒等因素，對於父母的要求，儘管會有所不滿，但仍會去完成父母的要求。

而父親竟利用這點，以其權勢對她性侵得逞，就連她生理期都不放過，甚至要求幫其口交。女大生儘管曾以夾緊雙腳等方式阻擋，但仍遭父親性侵10多次得逞。過程中，父親還不忘用手機將侵犯過程全部錄下，相關紀錄最終也成為父親犯罪的鐵證。

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲父親連女大生生理期都不放過。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

庭審時，父親因自知有相關電磁紀錄在證，因而向法官辯稱2人是合意性交，且當時2人關係為男女朋友關係，以企圖脫罪。

但台北地院審酌相關證人證據後發現，女大生曾向男友訴苦表示，「我又要擔心了...吃完飯只有我跟我爸媽要回去山上的加，握又沒辦法睡覺了」、「我感覺我只有待在學校最安全了」、「待在兩個家都不安全」、「我算逃過一劫，我那個來，我爸也沒辦法跟我做」等語。

而從女大生和父親的相關對話紀錄中，女大生也曾傳訊向父親表示，「我今天那個來」，但父親卻回以，「瞭解，沒關係，明天當我們純約會」。

法官表示，從上述對話紀錄中可以發現，女大生對回家居住是有所疑慮，甚至因為適逢生理期，而慶幸無法和父親發生性行為。

此外，女大生的輔導老師與社工在察覺異狀，引導女大生將事實講出時，幾人也都向法官表明，女大生在敘述過程中情緒相當不穩，幾度崩潰大哭，甚至哭到全身癱軟、整個衣服濕掉，讓老師直言，「整個情緒渲染到連在旁邊不是當事人的我都會跟著哭」。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生最終在老師的引導下將真相全盤托出，但仍向老師哀求不要講出去，深恐會因此會「毀掉家庭」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

老師也向法官表示，女大生好不容易願意講明事實後，卻多次向他們表示，害怕揭露案件後會被父母打死、會導致父母離婚、毀掉家庭，甚至不被家人相信，更數度出現摳手指摳到流血、摳頭皮、敲頭等行為反應。

不過父親的辯護律師也為父親辯稱，2人為合意性交，父親是經過女大生同意才和女大生發生關係，如父親違反女大生意願，女大生也可以呼喊求救，吸引其他家人的注意，為何僅是選擇隱忍不發。

台北地院審理後指出，女大生曾被醫師診斷其情緒與表達能力均低於常人，且其親友也表示，女大生很乖，對於父母長輩的要求，儘管會有不滿，但仍會完成，幾乎不會拒絕父母長輩的要求。

法官也表示，且女大生於偵訊時有明確向員警證稱，每次被父親侵犯時，父親都是違反她的意願，且每次她都不敢抵抗或求救，因為怕被罵，父親也會問她一堆問題，「為什麼不想做」、「為什麼不要」，她因想不出原因，回答不出來而感到緊張，最終選擇配合父親的暴行。

法官指出，從上述證據與相關證人證詞來看，女大生說詞應可採信，不採信父親辯護人等證詞，認定父親犯罪行為屬實，依法判處父親應執行有期徒刑9年。全案仍可上訴。

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