「出遊就是同意XX」性侵女童還強辯　油漆工遭重判8年

▲台中一林姓男子把11歲女童載到漁港性侵後，辯稱2人在網路上聊天曖昧，女童願意出來就是同意性交。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一林姓男子在網路上認識11歲女童安安(化名)，深夜邀約出門並把她載到漁港性侵後，辯稱兩人在網路上就訊息曖昧，安安願意出來就是同意性交，林男律師也以安安證稱躺著被性侵，但她膝蓋卻有傷，表示兩人有換過姿勢為由，稱林男並沒有強制性侵，但法官並不採信，一審依加重強制性交罪判林男8年徒刑，二審改依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，仍處8年徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，林男透過交友軟體「LEMON」認識女童安安，並在前年10月9日約她出門，載她到到苗栗竹南龍鳳漁港對她上下其手，安安不願意而掙扎逃跑，林男則追在後面，等她跑到精疲力盡時，假裝要載她回家、騙她上機車，再載她到更偏僻的樹下陰暗處，強按安安在步道木板上性侵得逞。

林男到案時辯稱，安安曾於交友軟體聊天中提及：「玩真的」、「我有點緊張」、「第一次給人洗澡」等語，既然她已快14歲，應該知道性交的意義，且有拒絕能力，按照這些曖昧的對話，安安既然欣然接受邀約出門，就「不可能不知道這趟旅程將發生何事」。且當天是2人第一次見面，他也不知道她說自己12歲(實則11歲)是不是真的，何況她身高已經160公分，他不知道她未滿14歲。

林男律師甚至辯稱，安安說發生關係導致她膝蓋受傷，又稱是躺著做的，可見當時至少有2個不同姿勢，和她所稱的強制情況不符，另外從對話紀錄可知，當時兩人相約出來就是要做性行為。

法官認為，任何性行為都應建立在彼此同意的基礎上，也就是「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」並沒有「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間，加上2人第一次見面，毫無感情基礎，又沒談論過性行為，難依對話內容認為2人是合意性交，且女童還一度掙扎逃跑，怎麼隨後又會突然同意。

法官考量安安父親不願意和解，以及林男為油漆工，已婚、還有父母、2位分別剛滿月、3歲的小孩要養等生活情狀，一審依加重強制性交罪判林男8年徒刑，二審改依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，仍處8年徒刑，全案還可上訴。