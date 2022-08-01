人夫交友軟體約出女童性侵　被逮竟怪她「長太高」看不出年齡

▲人夫性侵未滿14歲女網友，被逮竟怪罪女童太高，害他看不出實際年齡。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃哲民／台北報導

有性侵等前科的林姓男子，前年瞞著妻子用交友軟體約女網友初次碰面，明知赴約的女童未滿14歲，仍在深夜騎機車將對方載到偏僻漁港性侵得逞。林男到案辯稱是兩情相悅，更推稱女童身高160公分，所以看不出真實年齡，但法官不採信，一審依加重強制性交罪判刑8年，經上訴二審仍判8年徒刑，全案可上訴。

從事油漆工作的林男先前犯下妨害自由、妨害性自主等罪入監，2017年出獄不久，2018年又勾搭人妻通姦，因人妻懷孕而東窗事發，2019年被判刑3月。林男將出軌被離婚的人妻娶回家生下1名子女，不料沒因此而安分，前年（2020年）10月間，他瞞著妻子透過交友軟體上網獵豔，同月9日邀約本案女童當晚碰面。

女童赴約坐上林男的機車，當晚9點多被載到人跡罕至的苗栗竹南龍鳳漁港，林男現出真面目企圖對女童毛手毛腳，女童拔腿逃走。林男騎著機車慢慢追，等到女童跑到沒力氣而停下，立刻上前佯稱要送女童離開，直到把人騙上車後，竟又載到漁港內更偏僻的暗處，將女童壓在步道木板上性侵得逞，才放人回家。

▲未滿14歲女童不識人心險惡，和男網友碰面慘遭性侵。（示意圖／pixabay）

林男到案辯稱，女童「欣然接受邀約出門，不可能不知道這趟旅程將發生何事」，更何況女童事前還主動挑逗稱要幫他洗澡，語氣成熟。林男供稱，女童膝蓋受傷，代表2人性交過程至少更換1次姿勢，可見彼此是合意性交。

由於強制性交未滿14歲女童、刑責會從3年以上、10年以下徒刑，加重為7年以上徒刑，林男竟推稱因為女童發育好、身高太高，當時已有160公分，且有化妝打扮，所以他分辨不出女童實際年齡。

法官查明女童赴約前就表明自己未滿14歲，且一身輕便打扮，一看就是小孩，林男出庭也承認碰面時根本沒注意女童有沒有化妝，加上雙方對話從沒提到相約合意性交等話語，女童事後還偷偷跟一位從幼稚園就一起長大的男同學訴苦，很怕自己會懷孕，並顯露出難過、激動與害怕情緒，她的指述比林男的辯解可信。

法官認為，林男造成本案受害女童身心傷害甚深，到案一再否認違反女童意願，又遲沒道歉賠償，犯後態度不佳，女童父親表明拒絕和解，一審依加重強制性交罪判林男8年徒刑。

案經上訴，法官二審考量他須扶養2名年幼子女各3歲與剛滿月，但犯案時追上跑得精疲力竭的女童，騙她上車再性侵，惡性不輕，仍判刑8年，還可上訴。