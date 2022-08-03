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裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒！網怒：抓去關

。（圖／外交部）

▲美國眾議院議長裴洛西昨晚身著一襲粉紅套裝抵台。（圖／外交部）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日搭乘行政專機於22時49分安全抵台，不少民眾為目睹這歷史性一刻，聚集在知名的「飛機巷」搶看，有些人更直接拿起手機搶拍，不過有眼尖的網友發現，裴洛西所搭乘的班機，在降落前機身出現「神秘綠色光點」，引發熱議。

裴洛西2日深夜抵台，今（3）日一早就展開為期一天的訪台行程。對於裴洛西旋風訪台，不少民眾昨晚興奮的聚集在台北中山區濱江街知名的「飛機巷」，只為見證了「台美友好」的歷史性一刻，當專機出現在夜空時，現場一片歡聲如雷，而不能親臨現場的民眾，則是透過直播緊盯現場。不過，有網友發現從三重拍攝的角度，裴洛西專機的機身竟然出現綠光游移。

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▲。（圖／翻攝自PTT）

▲▼有網友發現，裴洛西專機降落時，機身疑似有綠色雷射光點在游移。（圖／翻攝自PTT，下同）

▲。（圖／翻攝自YouTube／平行線交通 Parallels, the Transport）

一名網友在PTT上以「裴洛西專機降落時被綠光雷射照射影響？」為題發文，表示透過從三重角度拍攝的影片中，竟然出現綠光游移在裴洛西專機的機身，時間約為20秒，令他傻眼表示，「可以看到降落時，照在機身上的綠光雷射很明顯，要是照到飛行員眼睛，可是會讓飛機駕駛員暫時失去視覺，這樣用雷射光束照全球最矚目的專機的行為不用抓嗎？」 

貼文一出，不僅原PO傻眼，多數網友皆表示太誇張，「應該修法提高刑責」、「左紅右綠，方向不合理」、「高調，有照片，這很嚴重，影響飛航安全要處理」、「如果是真的，這超丟臉又超危險，要抓」、「抓起來關30年」、「哪來的雷射槍這麼大一顆」，不過也有人指出，應該不太可能是場外民眾所為，「進出要掃QR CODE你不知道嗎」。

▲不少網友認為，若是有心人士的行為，應繩之以法。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友認為，若是有心人士的行為，應繩之以法。（圖／翻攝自PTT）

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