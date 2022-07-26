「可以拍內褲嗎？」渣男騙孿生女童拍裸照　搜查隔天繼續找對象

▲陳姓男子在網路誘騙未成年少女拍攝不雅照遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

桃園一名陳姓男子專門在網路上誘騙未成年少女拍裸照，去年5、6月間，他先騙了台南一對雙胞胎女童拍裸照，警方8月獲報前往他住處搜索後的隔天，他又在網路上搭訕高雄一名未滿14歲少女，3度拍攝不雅照傳給他欣賞，後來少女母親發現報警，陳男被捕、起訴，高雄地院審理後，依引誘使少年製造猥褻行為罪判處他徒刑4年8月。

判決指出，陳男早在2013年就曾因與網路遊戲上結識14歲以上未滿16歲之女子性交，被台中地院判處有期徒刑3月，緩刑2年確定，但他在去年5月、6月間，透過網路遊戲結識雙胞胎女童，並於同年8月4日以通訊軟體傳送文字訊息引誘女童拍攝裸露生殖器猥褻照片給他，同年月24日警方前往陳男中壢的住處搜索。

但陳男似乎完全沒在怕，在警方搜索住處的隔天，他又在網路遊戲認識未滿14歲的少女，以暱稱「北北林」的帳號，傳「你拍內褲、可以嗎」、「我想看看你內褲、你拍、你內褲可以脫嗎、脫一下嘛、我要看、你可以拍嗎」、「我想看看內褲、老婆拜託、你拍照」等文字，3度引誘少女拍攝不雅照傳給他。

後來少女的親友察覺有異，轉告少女母親報警，警方也到桃園抓到陳男，事後陳男被依違反兒童及少年性剝削防制條例遭到起訴。

法院審理時，陳男坦承犯行，但法官認為陳男在被警方搜索的隔天又繼續犯案，顯見其法敵對意識嚴重，犯罪惡性重大，考量陳男犯後始終坦承犯行，有與被害人及告訴人調解的意願，依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，共3罪，各處有期徒刑3年10月。應執行有期徒刑4年8月。可上訴。