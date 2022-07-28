誘12歲女自拍酥胸換寶物　大哥哥3度PO上網自爽下場出爐

▲少女為了換取手遊虛寶，3度自拍裸照給楊姓男子，爸爸發現後憤而提告。（圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

楊姓男子對在手機遊戲中認識的12歲少女利誘，說自拍裸照給他的話就送她虛擬寶物，少女3度拍了好幾張露出胸部跟下體的照片傳送給楊男，後來詭異舉動被少女爸爸發現，報警逮人，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例共3罪，應執行4年4月，可上訴。

根據判決，楊姓男子在2021年7月間取名為「滴答滴答滴答」，在某款手遊中認識了一名12歲少女，某天對她要求自拍裸照的話就送她遊戲衣服等道具，少女不諳世事，順從地拍了數張胸部與下體照，楊男也依約送了價值約台幣1500至2000元的虛寶。

楊男食髓知味，同年8月又要求少女再拍一次，少女為了寶物又拍下裸照交換，楊男再度得逞；9月欲故技重施時，少女父親這才發現女兒詭異舉止，並在手機中發現裸照與楊男對話，氣憤報警處理。

楊男被逮後坦承將得手裸照上傳至某網路私人頻道，但只供自己觀賞，沒有向外散佈，頻道內只有他1人，沒有第3人看到。

法官檢視後認為楊男為成年人，竟為滿足自己私慾，利用少女心智尚未健全、思慮欠缺成熟，利用她經濟能力不足以及遊戲興趣，數次利誘她拍下猥褻照片，影響少女人格身心發展，惟念楊尚有調解意願而家屬無意，依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，共3罪依執行4年4個月徒刑，可上訴；另外涉嫌散佈罪嫌以無罪認定。