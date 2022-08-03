不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘　網傻：以為同學聚餐

記者周亭瑋／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨深夜抵台後，今（3）日一早8時50分，就前往立院拜會藍綠黨團；然而，口譯妹在會議中，不僅打斷裴洛西說話，還有1舉動遭大票鄉民砲轟，「這算是很正式的國際場合吧？她這個笑我以為是同學會聚餐欸！」

從立院拜會直播中可見，口譯妹在翻譯時，發現麥克風有問題，等到相關人員更換後，剛好裴洛西正要開始發言，沒想到她直接打斷，笑著解釋後繼續先前的翻譯。不僅如此，裴洛西還有一次講到一半，也是被硬生生打斷，不禁面露尷尬，隨即放下麥克風。

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▲▼因為麥克風問題，口譯妹打斷裴洛西發言。（圖／ETtoday新聞雲）

目睹全程的廣大網友全炸鍋，在PTT輪番發文「口譯妹也笑得太爽了吧？」「有沒有口譯妹學經歷的八卦？」「在日本口譯妹的下場會如何？」

一名網友直言，「口譯妹的口條我就先不說，還算聽得懂，但...每次裴姨講到一些輕鬆稱讚的部分，下面聽眾聽了會心一笑或輕鬆微笑，結果旁邊口譯整個開懷大笑。哇！這算是很正式的國際場合吧，她這個笑我以為是同學會聚餐的笑欸，過去口譯人員有這樣子的嗎？」

▲許多網友質疑，口譯妹笑太開懷了。（圖／ETtoday新聞雲）

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無獨有偶，另一位網友也質疑，「上司不知道去哪找的口譯，找了一個很怕忘記內容，會打斷來賓說話，並且一直笑的人，那個口譯是不是上司的小孩，還是其他商場上大咖的子女啊？我文組肥宅看了真的覺得很心疼。」

對此，鄉民們紛紛回應，「四個字...超級可悲」、「台灣價值+10000很爽」、「晚點要升官當然爽」、「要轉生成女神了，當然開心」、「最後一段直接不讓裴洛西發言，說要轉場」、「出這種包蠻傻眼的」、「真的是傻眼，而且還笑超大聲」、「不然裴姨講笑話，要在旁邊裝冰塊臉嗎」。

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