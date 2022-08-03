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全文／裴洛西讚台灣防疫世界模範　親曝亞洲行3大重點

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，今（3日）上午拜會總統蔡英文。裴洛西致詞時說，此行訪問亞洲各國有安全、經濟、治理等3個重點，美國致力於保障台灣以及全世界的民主，這個決心是非常堅定不移的，並大讚台灣防疫成功，「台灣的防疫真的是全世界的模範」。

▲▼總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

▲總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

裴洛西致詞時表示，謝謝總統閣下，非常榮幸能夠接受「特種大綬卿雲勳章」的頒贈，也以總統和自己都身為女性領導人為榮，她非常虛心接受獲頒這個勳章，這是因為，她不只代表她自己，也代表整個美國的議員們，一起來接受這份勳章，此行同行的議員們，對於台美關係都有盡一份力，而且無論是民主黨、共和黨，在眾議院或參議院，大家都是團結一致，有著高度共識的，「我也非常興奮能夠代表整個眾議院，代表美國政府，能夠接受這樣一個勳章」，能夠把勳章帶回去展示在辦公室當中。她開玩笑說，畢竟她在辦公室並不會穿戴整個大綬。

裴洛西說，這次訪台的其中一個重點，就是要提醒大家，43年前美國通過了《台灣關係法》，當時就許下對台灣非常堅定的承諾，與台灣站在一起，在這個基礎之上，台美形塑非常繁榮的合作關係、夥伴關係，台美的焦點不僅包括共同命運的自主自決，還有許多共同安全的議題，無論是在這個地區或者全世界的共同安全，台美必須深化彼此的經濟關係，讓兩國的人民都能夠有更好的生活。

裴洛西表示，這次訪團非常榮幸能夠來到台灣，訪團要向外界非常清楚的表達：我們絕對不會背棄對台灣的承諾；她說，這次來訪的議員們也都在各個委員會中擔任主席、副主席或其他要職，例如外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、情報委員會及防疫方面的貢獻者克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）等，他們都非常榮幸能夠來到台灣，也非常感謝這些議員能夠隨行來訪，很榮幸能夠在這邊見到蔡英文總統、賴清德副總統、吳釗燮部長等傑出的政治領導者。

裴洛西說，台灣的故事就是一群熱愛自由民主的人民的故事，其實在美國也一樣，在全世界都有許多這樣子熱愛自由的人民。她強調，台灣是一座韌性之島，台灣人民也向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰，美國與台灣的團結也非常重要，此行就是要向外界彰顯美台之間的團結。

裴洛西說，這次訪團訪問亞洲各國，有3個主要的重點，其一就是人民的安全及全球的安全，其二是創造未來繁榮的經濟，以嘉惠更多的人，第三則是好的治理，安全、經濟、治理就是此行3大支柱，而美國在這3個領域與台灣都有很多合作，美方也非常重視與台灣在這3個領域的夥伴關係，也要特別向台灣政府及人民恭賀，台灣在防疫方面的所有成就，台灣的防疫真的是全世界的模範，可以彰顯台灣人民的合作，台灣防疫政策的成功。

裴洛西指出，現在全世界正面臨兩個選擇：選擇民主，或者選擇威權；她表示，美國致力於保障台灣以及全世界的民主，其這樣的決心是非常堅定不移的，她非常感謝這次總統頒贈的勳章，以及台灣的領導階層彰顯了許多非常熱忱的友誼，她也看到許多美國在台灣的僑民，都非常的興奮看到自己的到來。

裴洛西回憶，她在1999年訪台時學到了很多，也在立法的殿堂中致力了非常多與台灣發展貿易關係的工作，這些工作都持續在推展，這些推展能夠開啟更多的可能性，讓彼此有更多機會互相學習，這就是訪團的來意：互相學習。她補充，除了互相學習之外，還獲得非常美麗的獎章，非常感謝總統。

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