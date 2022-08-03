吃餐廳愛選Google評價4星以上　行家曝「看負評」才準

記者黃翊婷／綜合報導

現代人遇到問題大多都會習慣上網「問Google」，就連到餐廳吃飯前也要先查詢餐廳的Google評價。一名網友在PTT發文表示，自己過去不會先上網查評價再去餐廳，現在卻養成這個習慣，不知道大家有沒有相同的困擾。文章公開之後掀起網友熱議，不過，大多數人認為，想要知道餐廳品質好不好，關鍵要看「負評」。

▲不少人在用餐前都會先查詢餐廳的Google評價。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在文章中提到，過去到餐廳用餐之前都不會先上網查詢Google評價，最近卻很常這樣做，明明知道有些店家會以「給五星評價換小菜」的優惠維持評價的星星數，但還是會忍不住看一下，選擇餐廳時也會傾向選4星以上的，所以想問問大家是否也有相同的困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後引發網友留言熱議，大多數人都表示還是會看，雖然很多店家會透過優惠活動維持高評價，但重點不是看星星數，而是要看負評的內容，「看負評的才準」、「會，不過負評內容如果太奧客就不會參考」、「現在大部分4.5星以上都是洗出來的，尤其是大型連鎖餐廳，所以要看最新評論跟負評，還要注意有沒有自己介意的雷點」、「我都直接點負評，看抱怨內容是什麼」、「看負評內容能不能接受，可以接受才去」。

不過，也有另一派網友認為，如今看負評也不準了，況且餐點好不好吃是很主觀的問題，每個人感受都不一樣，不如直接去吃，碰運氣，「不會，都只是主觀訊息，沒有參考價值」、「不會，一堆愛店都被評超低，一堆超高分卻是雷店」、「吃餐廳的話先看生意好不好比較準，評論其次」。