裴洛西抵台引爆PTT！八卦板湧「5.5萬人」見證　鄉民淚：重返榮耀

記者閔文昱／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間10點43分飛抵松山機場，隨即驅車前往下榻的君悅飯店。由於北京政府過去曾多次抗議警告，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演，因此裴洛西本次行程也在PTT上掀起熱烈討論。據顯示，PTT八卦板稍早已湧入5萬5000人。

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對裴洛西於2日晚間10點43分抵台，不少鄉民守在PTT一同見證，紛紛留言「來看熱鬧」、「留名」、「5萬人拭目以待」、「手機一直斷線，我還得開電腦連」、「我跟鄉民進來看熱鬧的」、「一堆老人還不睡覺阿」、「重返榮耀，肥宅們都回來了」。

▲PTT八卦版稍早湧入5.5萬人。（圖／翻攝自PTT）

裴洛西旋風來台，預計將在台灣停留一天，一早在飯店與台積電視訊會議，9時立院拜會藍綠黨團，之後會晤總統蔡英文，11時將接受媒體公開訪問，下午則到景美人權園區參訪，直到傍晚5點才離台，在台行程滿檔。

裴洛西確定訪台後，引發北京政府激烈抗議，大陸官媒甚至發出解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽的消息。對此，台南許多網友都聽到戰機升空的聲音，直呼「永康這裡超大聲」、「我們能不能活著見明天的太陽」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年