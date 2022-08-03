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神似奧黛麗赫本「裴洛西20歲」清秀美照曝！鄉民暴動：好萊塢等級

▲作為官二代，裴洛西很小就開始投身政治，甚至還曾在20歲時出席甘迺迪前總統的就職舞會。（圖／翻攝自Facebook／House Speaker Nancy Pelosi）

▲裴洛西20歲時出席前總統甘迺迪的就職舞會。（圖／翻攝自Facebook／House Speaker Nancy Pelosi）

記者施怡妏／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，具體實現美國對台灣民主承諾與支持，也讓解放軍宣布周四起3天採取實彈演練，一名網友驚呼，年輕時的裴洛西超美，看到照片後眼睛瞬間一亮，激似女神奧黛麗赫本，甚至還有網友將裴洛西的照片放在表特版，引起廣大網友討論，「贏過大票好萊塢女星」。

原PO在PTT發文，「年輕的裴洛西大家可以嗎？」上網搜尋裴洛西，被對方年輕時的美貌電到，而且那是個沒有修圖的年代，讓他不禁直呼「驚為天人，這顏值是不是真的很猛！」

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他貼出裴洛西20歲出席美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）就職舞會的照片，裴洛西梳著包頭，身穿一襲無袖蓬蓬裙洋裝，濃眉大眼的清秀模樣，神似已故傳奇影星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn），即使到了中年，也還是有知性美的韻味，雖然今年已82歲了，但依舊維持得很好。

貼文一出，許多網友大讚真的超正，「現在我都可以」、「82歲還長那樣根本太強啦」、「可以拍電影的」、「年輕真的很正」、「現在我也可以」、「年輕真的正，你跟我說我是好萊塢明星我也信」、「這放在政壇基本沒人可打了」、「不只很正，氣質還很好」。

另外，也有網友PO文詢問，「年輕的裴洛西PR值多少？」底下一片網友高喊「PR99」，「真的99，超頂的」、「95up，五官有夠清秀」、「99，家世好又漂亮」、「98，像可愛版的赫本」、「如果他早個50年訪台該多好」。甚至還有網友整理出裴洛西的照片，在PTT表特版發文，就有網友留言，「新八卦女神」。

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西是美國首位女性眾議院少數黨領袖，同時也是第一位美國女議長。（圖／達志影像／美聯社）

回顧裴洛西60年的政治生涯，作為巴爾的摩前市長小達歷山德羅（Thomas D'Alesandro Jr.）的小女兒，裴洛西很早就投身政治，也曾幫助父親競選。1987年，裴洛西開始擔任加州國會眾議員，並在2001年成為美國史上首位少數黨女黨鞭。

2003年成為眾議院少數黨領袖，同時也是首位女性眾議院少數黨領袖。2006年，民主黨在美國中期選舉中獲勝，作為眾院民主黨領袖的裴洛西也因此成為美國國會成立218年來的首位女性議長。

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