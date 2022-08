神似奧黛麗赫本「裴洛西20歲」清秀美照曝！鄉民暴動：好萊塢等級

▲裴洛西20歲時出席前總統甘迺迪的就職舞會。(圖/翻攝自Facebook/House Speaker Nancy Pelosi)

記者施怡妏/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日晚間抵台,具體實現美國對台灣民主承諾與支持,也讓解放軍宣布周四起3天採取實彈演練,一名網友驚呼,年輕時的裴洛西超美,看到照片後眼睛瞬間一亮,激似女神奧黛麗赫本,甚至還有網友將裴洛西的照片放在表特版,引起廣大網友討論,「贏過大票好萊塢女星」。

原PO在PTT發文,「年輕的裴洛西大家可以嗎?」上網搜尋裴洛西,被對方年輕時的美貌電到,而且那是個沒有修圖的年代,讓他不禁直呼「驚為天人,這顏值是不是真的很猛!」

他貼出裴洛西20歲出席美國已故總統甘迺迪(John F. Kennedy)就職舞會的照片,裴洛西梳著包頭,身穿一襲無袖蓬蓬裙洋裝,濃眉大眼的清秀模樣,神似已故傳奇影星奧黛麗赫本(Audrey Hepburn),即使到了中年,也還是有知性美的韻味,雖然今年已82歲了,但依舊維持得很好。

她要是去好莱坞发展,美国没准多了一个赫本少了一个政坛太后。



It would have been much better for America if she had been a Hollywood super instead of a house speaker. @SpeakerPelosi #Pelosi pic.twitter.com/NvyHVSEuJZ