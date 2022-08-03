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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康曝台海危機5觀察　「海峽中線可能被突破」逼近本島成常態

▲▼中廣新節目「 Team Taipei 聽台北」即將開播，中廣董事長趙少康偕同台北市長參選人 蔣萬安與國民黨籍市議員參選人，共同召開記者會向大眾介紹新節目。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜10時43分訪台，中共宣佈將在本月4日至7日於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。對此，中廣董事長趙少康今（3）日點出台海觀察5重點，認為裴洛西來台將導致兩岸軍事形勢有顛覆性改變，海峽中線可能被突破，縱深進逼本島，包圍台灣的軍事演習成常態，如不定時炸彈，讓台灣時時如坐針氈。

針對裴洛西訪台，趙少康痛批，尚未給台灣帶來好處，已經引來一堆麻煩，未來更是問題一籮筐。台灣實在很難拒絕眾議院議長裴洛西來台，加上民進黨見獵心喜、推波助瀾，藉「抗中」之由轉移林智堅論文抄襲案，並增加年底選舉選票，北京越抗議、越反彈，民進黨政府越高興、越起勁，「民進黨只知為自己的政治紅利鼓吹台灣民族主義，完全不顧人民死活。」

「北京調子拉得太高，文攻武嚇，以為能夠嚇阻裴洛西來台，這是北京太不了解美國政治」，趙少康狠酸，昨（2日）晚間裴洛西飛機一落地，解放軍軍機既沒伴飛，也沒加以擊落，大陸網民一片悲痛哀嚎，憤怒反彈異常強烈，他認為這是北京放任煽動民族主義的結果，將「裴洛西訪台」視為對國家民族之恥辱，把對美國的不滿轉變為對台灣的仇視。

至於國民黨今（3）日表示，國民黨堅定捍衛中華民國、守護民主自由、保護人民安全、維護區域和平，對所有傷害兩岸和平、區域穩定的行為，都要表達最嚴厲譴責。趙少康怒嗆，「藍軍有如啞巴吃黃連，明明知道裴洛西來訪是禍不是福，不敢明白反對還要表態支持，深怕被戴上親中賣台帽子，影響年底選舉。」

趙少康表示，共軍聲明總共要進行十場軍事演習，其中以包圍台灣的六場演習最令人震驚，歷史上從未發生過類似情況，中共特意等裴洛西今天傍晚離開台灣才進行演習，不針是對美國就是要教訓台灣；因此，他點出台海情勢觀察5個重點：

1、演習火力、包圍張力有多強？國際飛機航班及輪船會否從演習空隙進出台灣？還是全部停飛停駛？

2、美軍會否介入？

3、國軍如何反制？

4、今天以後是否停止演習、鳴金收兵？還是會延長演習？會不會由演轉戰？

5、就算這次演習3天真的結束，以後共軍會不會沒事就圍島演習，由3天變5天、變7天？

趙少康說，裴洛西來台導致兩岸軍事形勢有顛覆性改變，海峽中線可能被突破，縱深進逼到本島，包圍台灣的軍事演習成常態，像不定時炸彈，讓台灣時時如坐針氈。除了軍事，北京也已展開多項經濟反制，包括禁止180多家食品廠商進口、禁止柑橘類、白帶魚進口、拒絕特定廠商往來、停止大陸天然砂輸台等，台灣去年賺了大陸1700億美金，就算少了3分之一，衝擊力不容小覷。

提及年底九合一大選，趙少康分析，離選戰還有3個月，若陸方種種動作讓台灣人民生氣，對民進黨選情而言為有利；若台灣人民害怕陸方的軍事與經濟制裁，對民進黨就不見得有利。

▲▼解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

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