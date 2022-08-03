傳林智堅碩論抄襲比例低　台大教授曝「關鍵在台大如何認定」

▲台大國發所退休教授杜震華表示，林智堅論文，。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，並在上月27日開會，台大國發所退休教授杜震華今（3日）指出，因余正煌不在論文對比的快刀系統內，經過比對後相同比例不高，這是台大要克服問題，建議台大跟該系統合作，若透過人工比對，時間可能很趕，若要在2個月內完成審定會很趕，而且牽涉到相同比例到為2成或更少才算抄襲，這需要內部討論，台大應採用對岸清華大學認定比率1成的作法。

林智堅論文抄襲爭議持續延燒，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，甚至與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同。林智堅日前召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於林智堅涉及抄襲爭議，台大學術倫理審定委員會上月27日開會，但是初步結果外界不得而知，僅知道余正煌在律師陪同下到場，並提交相關資料，林智堅則未出席，僅由律師提交資料，台大預估在兩個月內完成審定，但林余兩人不斷隔空交火。

▲杜震華（見圖）指出，比對系統要將余正煌論文放入資料庫內，才能查出是否有抄襲。（圖／記者陳政錄攝）

對於林智堅碩論是否抄襲，台大國發所退休教授、華梵大學特聘教授杜震華表示，有教授將林智堅論文丟入快刀中文原創性比對系統，由於余正煌論文不在快刀系統內，結果相同比例不高，但他認為，這是台大要克服的問題，要跟該系統合作，把林、余兩人的電子論文都放進去，才能真正比對出是否有抄襲。

杜震華舉例說，日前潘建志醫師在臉書貼文，比對林智堅在中華大學的碩士論文，發現有40幾％抄襲，若竹科研究報告在該比對系統的資料庫內，比對出來一定超過9成類似，所以比對系統的資料庫很重要，若沒有將被抄襲的論文放進資料庫，在比對資料庫內的其他論文或文獻時時，比對不出所以然，要將抄襲與被抄襲的論文或資料都要放進資料庫內，比對出來相似比例才會高。

杜震華認為，從前面教授朋友去比對，以及潘建志去比對，相似的比例「和預期不一樣」，主因在被抄襲者的文件不在資料庫內，這和當初論文發表者電子檔不公開有關，若抄襲早期畢業同學的論文，這樣也無法證明抄襲，因為早期論文電子檔都不公開，不會放進比對系統內，「比半天比不出真相」。

面對上述狀況，杜震華認為，目前方法是可以透過人工比對，但這樣會很麻煩，要花很大力氣，另外還會碰到一個困難，就是多少字以上相同才算抄襲，聽說台灣學術界一般定義是一段文字13個字相同算抄襲，法院則是更嚴格，只有7個字，台大要怎麼認定，這需要台大去討論。

若是採取人工比對，杜震華分析，要是林智堅論文抄襲比例達到20％，「台大要不要撤銷其學位、這算不算重大？」，這都是台大要傷腦筋，主因是台灣沒有一個統一標準，有的私校訂在30%，聽說高市議員李眉蓁的中山大學當初是訂20%，但對岸的清華大學則訂在10%，台大要定多少，這需要內部討論，若台大要爭世界一流大學，則要比照清大訂10%，這樣林智堅就過不了關。

杜震華也強調，根據他的瞭解，還沒有人利用台大的論文比對系統去比對過林智堅跟余正煌論文，前提仍是台大同樣要把林、余兩人的論文放入系統內，才有可能發現真相，也許台大的系統是可以比對。