劇烈天氣來了！大雷雨再炸全台3天　又有擾動發展時間曝

▲天氣不穩定，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，今天（2日）、周三低壓帶影響，水氣最多。氣象專家吳德榮提醒，今天要注意劇烈天氣，周四前要防大雷雨，周末起南海又有熱帶擾動發展，應持續觀察。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三低壓帶影響，還滿容易降雨，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，其中中南部、東南部和各地山區有局部大雨機率，其他地區午後也易有局部大雨機率。

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▼台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周四低壓帶逐漸遠離，但因為位置稍微偏南邊，中南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區午後有局部大雨機率，而清晨北部也會有零星飄雨。

趙竑表示，周五到下周一太平洋高壓逐漸靠近台灣，各地多雲到晴，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨。至於近期是否還可能有颱風生成，他分析，近期比較不會，但可能靠近期末，南海是季風環境區，可能有系統消消長長，等到時間近點再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日「季風環流」向西通過台灣，雲量增多，白天高溫下降至32、33度，略轉涼，各地有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢，應提防劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…）。

▼吳德榮說，歐洲模式模擬下周一20時850百帕風場圖顯示，南海有擾動發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮指出，周三、周四季風環流已消散，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢； 周五至下周一台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下周一東南部水氣增多，亦偶有局部短暫陣雨。



吳德榮說，另外，各國模式皆模擬，周末起（第6至第10天）南海又有熱帶擾動發展，向西北移動，距台灣相當遠，但為末期模擬，應持續觀察。