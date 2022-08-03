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好入睡不必靠吃藥！專家：一顆就能改善睡眠！

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

根據調查，台灣成年人中，每9人就有1人有睡眠障礙問題，入睡困難、淺眠、睡眠品質不佳的比例之高，且會有睡眠呼吸中止症、感到疲憊、嗜睡等狀況，睡眠不足也讓人變笨、反應遲鈍、注意力不集中，長期下來會導致血管內膜變厚而引發中風危機！醫師提醒，腦中風逐漸年輕化，45歲以下病患增多，睡眠不足是原因之一，且假日補睡眠債是補不回來的；睡眠專家分享，睡眠品質的問題，其中有很大的比例，可以藉著調整「枕頭」來獲得改善，就能讓身體獲得充分休息，降低心血管疾病的發生。

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

石墨烯減壓枕　95%測試者改善睡眠障礙

為了改善睡眠障礙問題，台灣研究團隊運用NASA美國太空總署認證的材質，並且導入HSG+石墨烯材質，能促進皮下微循環，設計出一款「石墨烯減壓枕」。經過測試，高達95%的測試者使用後，入睡時間提早了50%以上，深層睡眠時間也增加達80%。

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

石墨烯助循環　釋放肩、頸、頭部壓力

「石墨烯減壓枕」運用與美國NASA太空總署合作，專利開發特殊太空記憶棉並結合能提升微循環的HSG+石墨烯材質，能平緩頸椎壓力、改善深層睡眠、降低缺氧、腦幹缺血、中風猝死的發生。

「HSG+石墨烯」能釋放遠紅外線能量波，深入皮下七公分至腦部深層，提升血流量、血流速與血氧量，帶動整體血液循環，達到疏通腦部硬化堵塞、增厚過薄管壁、再生末梢神經連結、活化大腦記憶區，使記憶力、反應力、判斷力大幅提升；專利「太空記憶棉」能有效緩釋血管與骨骼壓力、自動調節頭部支撐力，避開危險部位、矯正因壓力集中在血管上導致的血流中斷、脆化爆管危機，所以能改善失智腦霧、頭昏眼花、憂鬱暴躁等問題。

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

智慧枕頭不挑人　自由調枕高　解決打呼、落枕、頸椎病

隱形雙手托頸部　舒緩肩頸疼痛、疲勞

另外，枕頭的高度攸關睡眠品質，枕頭太低會壓迫氣管，造成扭曲，導致睡眠中止症；而枕頭太高則容易引起頸椎病，並使得肌肉疲勞性損傷及韌帶牽拉勞損、發炎，是引起落枕、頸椎病的常見原因之一。所以「石墨烯減壓枕」獨家設計「調節幫浦」，就像量身訂做一樣，可依不同頭型、頸長自由調節高度，不僅服貼、協調肩頸位置、能拉伸頸椎關節；還加入「碟形頸托片」，就像一雙無形的雙手，全面托著脖子，解決肩頸血管、神經壓迫造成的疼痛與疲勞感。

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

經4000位高壓上班族、55歲以上中老年退化族群、免疫不佳族群實測證實，透過石墨烯減壓枕讓睡眠品質越來越好、思路越睡越清晰。因為效果優異，不僅榮獲衛福部第一級醫療器材許可證外，也被許多醫學專業人士大力推薦。

▲▼睡眠障礙,枕頭,石墨烯減壓枕。（圖／業者提供）

可調式「石墨烯減壓枕」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7P8
momo購物網特惠組：https://chshop.work/fzCqY
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/2_sTZ5PXIr4

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關鍵字：

睡眠障礙枕頭石墨烯減壓枕

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