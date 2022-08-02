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LIVE／裴洛西深夜飛抵台灣　外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅接機

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間飛抵松山機場，隨即驅車前往下榻的君悅飯店，3日展開拜會行程後隨即搭機離台。外交部晚間表示，2日晚間10點30分將有「重要訪賓」抵達松山機場，外交部長吳釗燮將代表我國政府前往接機。

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西確定訪台後，引發北京政府激烈抗議，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演。中國國務委員兼外交部長王毅2日表示，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。

裴洛西此次亞洲行話題不斷，目前已知的規劃就將在短短幾天內連跑新加坡、馬來西亞、南韓，堪稱「鐵人行程」。另外，裴洛西一行在行程中停留台灣，也讓中國大陸大為跳腳，不斷進行軍事恫嚇威脅，屆時恐掀台海波瀾。

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

裴洛西1日從關島飛往新加坡，並與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪會晤。她2日上午10時34分搭乘專機抵達馬來西亞吉隆坡的梳邦空軍基地，由馬來西亞下議院副議長莫哈拉席（Mohd Rashid bin Hasnon）和美國駐馬來西亞大使麥菲特（Brian D. McFeeters）迎接。

接著2日下午，裴洛西會晤馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）和下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）後，將直接啟程飛往台灣，預計晚間10時20分左右抵台，在馬來西亞僅停留數小時。她預計在3日上午與總統蔡英文見面，4日上午則是要直接與南韓國會議長會面。

▲▼101點燈歡迎裴洛西。（圖／記者邱顯燁攝）

▲101點燈歡迎裴洛西。（圖／記者邱顯燁攝）

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