裴洛西直撲台北！他憂變天「明天停班停課嗎？」網笑：原來是颱風

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／閔文昱報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率國會議員代表團訪問印太地區，將在2日晚間抵台並下榻信義區君悅酒店，不過此舉也引發對岸強烈不滿。對此，有鄉民就好奇「明天會放假嗎？」甚至還有上班族詢問，萬一共軍不小心發射飛彈，「明天可以不用上班嗎？」相關話題在PTT上掀起熱烈討論。

裴洛西2日晚間訪台，根據Flightradar24網頁雷達2日晚間約9點29分更新顯示，她所搭乘的航班SPAR19目的地顯示飛往台北，裴洛西訪台幾成定局，但由於北京政府過去曾多次抗議警告，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演，因此裴洛西本次行程也成為國際焦點。

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▲裴洛西專機目的地顯示為台北。（圖／翻攝自flightradar24）

有鄉民就在PTT發文表示，許多人都相當關心裴洛西的動向，在她確定抵達前，目前看似風平浪靜，但會不會午夜過後變天，「明天就停止上班上課了？」許多網友看了後紛紛笑回「裴洛西是颱風名字膩」、「轉北北西直撲台北，北北基桃一起放吧」、「先看程度啊，輕度怎麼放假」、「原來是颱風啊，好久沒放颱風假了」。

另外，也有上班族擔心，他沒經歷過九六台海危機，萬一等等共軍不小心發射飛彈了，「明天可以不用上班嗎？」對此，網友則認為「慣老闆：來公司的路沒砸到飛彈，快滾來上班」、「不會，明天一樣要上班，你還要繳房貸，醒醒」、「社畜別做夢了」、「扣全勤，看你敢不敢」、「韭菜居家工作」。

▼裴洛西訪台一事在PTT也掀起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

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