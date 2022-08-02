「紅富海」吸金案第三拍雞血石　67件拍出進帳2760萬

▲苗栗地檢署今天舉辦紅富海吸金案第三波拍賣。67件雞血石定拍金額達2760萬5千元（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

「紅富海」心靈導師非法吸金172億元被查獲，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對其名下財產拍賣變價，今（2）日辦理第三次拍賣，有72件雞血石藝品供民眾競標，拍賣前預估市價達2000萬元，拍賣物件最後有67件定拍，合計金額達新台幣2760萬5千元。。

苗栗地檢署表示，為辦理紅富海吸金案件扣案物變價拍賣償付被害人，特別委託行政執行署新竹分署（下稱新竹分署）進行動產與不動產拍賣事宜，先前分別於民國111年1月19日、111年4月12日在苗栗地檢署舉行兩次黃金拍賣會，拍賣多項黃金飾品、金塊與勞力士手錶，反應相當熱烈。

今天上午再次與舉辦「石尚遇見你」石藝品拍賣會，多項作工精緻的雞血石藝術品在地檢署大廳琳瑯滿目一字排開，八點半開放閱覽拍賣物品，9點半開始拍賣競標，氣氛熱烈，第一標「鴻運當頭」雞血石方章，起標18萬，最後53萬決標。

今天法務部行政執行署林慶宗署長、新竹分署李蕙如分署長君親蒞臨現場，而苗栗警分局也指派多名員警到場協助維持秩序，多名拍賣官輪番上陣，以活潑語氣讓拍賣現場順利進行，使今日拍賣會圓滿結束，全部共72項拍賣物件僅五件流標，全部拍定金額達新台幣2760萬5千元。

苗栗地檢署也表示，本案預計拍賣動產繁多，尚有其他雞血石等珍奇古玩、珍貴勞力士手錶仍在待拍清單，民眾如有競標意願，可繼續關注苗栗地檢署與新竹分署相關公告資訊。

▲▼苗栗地檢署今天舉辦紅富海吸金案第三波拍賣。（圖／記者蔡文淵攝）