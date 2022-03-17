「紅富海」第二波拍賣來了　10多kg金飾＋勞力士「4／12開拍」

▲紅富海吸金案，主嫌名下財產將進行第2次拍賣，有10多公斤的金飾和勞力士手錶。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

「紅富海」心靈導師吸金案，主嫌名下財產進行變價，新竹分署1月19日，進行首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，成果豐碩；79件拍賣物中總共拍定78件，拍定金額高達新台幣685萬3000 元。新竹分署將在4月12日進行第2波拍賣，其中有10多公斤的金飾及2支勞力士手錶，有興趣的民眾務必密切關注。

苗栗地檢署表示，「紅富海心靈導師」自2003年起，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得 172億餘元沒收。第一次拍賣標的全部都是黃金，有金塊、金箔、金元寶、等各項黃金飾品，吸引爆棚民眾競標，拍定金額更高達新台幣685萬3000 元。

新竹分署4月12日再次推出「重磅級」的拍賣物件，不僅金光閃閃，而且重量十足，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU99.9%之純金。俄烏戰爭爆發後，國際局勢未定，金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，相當值得入手。

新竹分署表示，除這些沉甸甸的金塊外，這次還有拍賣勞力士手錶(ROLEX Day-Date 36)2支（皆無保證書），業經由專業鑑價機構以未拆錶之方法鑑價完畢。勞力士手錶同樣具有極強的保值能力，向來為諸多行家爭相收藏之商品，有意收藏之行家切勿錯過本次拍賣。



新竹分署強調，目前訂於4月12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行拍賣，相關拍賣資訊、拍賣物照片、拍賣公告、保證金及尾款繳納方式等將陸續在官方網站上更新，有興趣的民眾務必密切關注。

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