　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹分署「貴氣逼人」　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人

▲新竹分署拍賣貴氣逼人　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲本次拍賣黃金有1公斤重12塊、5台兩重14塊，市值約2200萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署新竹分署今年1月間進行苗栗地檢署囑託「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，吸引爆棚民眾競標，成果豐碩，79件拍賣物中總共拍定78件，拍得金額高達685萬3000元。新竹分署趁勝追擊，4月將進行第二波拍賣，本次拍賣物有1公斤、5兩黃金數十塊，以及2隻Day-Date 36勞力士，有興趣的民眾可把握機會撿便宜。

本次新竹分署推出的拍賣物件可說是金光閃閃，包含重達1公斤的金塊12塊，及5兩黃金塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%之純金。

▲新竹分署拍賣貴氣逼人　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲除了黃金，本次還有2隻勞力士Day-Date 36拍賣。

俄烏戰爭爆發後，國際局勢未定，金價不斷飆漲，根據台灣銀行網站公告3月17日金價為1公斤178萬5950元，本次拍賣12塊1公斤黃金市值約2143萬、100公克公告金價為17萬9416，本次拍賣5兩14塊約46萬多，光是黃金部分就貴氣逼人。

除上述沉甸甸的金塊外，這次還有高奢錶勞力士ROLEX Day-Date 36兩支，雖無保證書，但新竹分署已委託專業鑑價機構以未拆錶的方法鑑價完畢。與黃金同樣具保值的勞力士，向來是收藏不敗商品，有意收藏的行家要把握機會。

本次拍賣新竹分署預計於4月12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行拍賣，相關拍賣資訊、拍賣物照片、拍賣公告、保證金及尾款繳納方式等將陸續在官方網站上更新，有興趣的民眾務必密切關注。

▲新竹分署拍賣貴氣逼人　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼2隻勞力士雖無原廠保證書，但新竹分署已委託專業鑑價機構以未拆錶的方法鑑價完畢。

▲新竹分署拍賣貴氣逼人　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹分署拍賣貴氣逼人　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人。（圖／記者陳凱力翻攝）

►神仙谷「抓交替」成死亡谷　耆老才勸祭靈遭拒：下午就出事

►國道詭異車禍！拖板車遭撞「掛貨車開1公里」　女乘客也不治釀2死

►國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒慘遭2車撞飛亡

►「停車場比鐵皮屋大3倍」好市多設點苗栗？　縣府揭曉答案

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
「雷曼危機」將重演？　市場憂4大衝擊
福原愛情書曝光！　「最喜歡你笑容」逼怒正宮
台中男「掃墓成焦屍」！　遭大火活活燒死
iPhone 14 Pro最新渲染圖曝！　瀏海變驚嘆號
快訊／國道1號嚴重車禍！車全撞爛　紫爆大回堵
國內首份第三劑研究出爐　「這廠牌」中和抗體飆最高！
空氣髒爆「亮橘紅燈」！　氣象專家：千萬別淋雨
福島強震「高速公路裂開」恐怖畫面曝！　新幹線橋墩剝落
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

值星官不假外出遭控擅離職守　竟辯：我是「督導」不是衛兵

涉貪案林姿妙再現身宜檢　只說這句話...女兒也被傳訊

恐怖瞬間畫面曝！女騎士想繞過違停小黃　慘遭「夾擊」倒地

2天3度揮西瓜刀嚇路人　罹精神病恐再犯...法官裁定安置治療3月

遭控捲入共諜鎮小江案而發展共諜組織　2名前飛官二度獲無罪

台中男「掃墓慘成焦屍」！疑被煙霧嗆暈　遭大火活活燒死

2度性侵女知己！噁男挨告扯辯：妳濕了不算性騷　遭法官打臉

快訊／國道一號連環撞！車全撞爛釀5傷　現場紫爆大回堵

新竹分署「貴氣逼人」　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人

男教師圖書館偷保溫杯！警調監視器半路攔人...他辯誤會下場曝

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

值星官不假外出遭控擅離職守　竟辯：我是「督導」不是衛兵

涉貪案林姿妙再現身宜檢　只說這句話...女兒也被傳訊

恐怖瞬間畫面曝！女騎士想繞過違停小黃　慘遭「夾擊」倒地

2天3度揮西瓜刀嚇路人　罹精神病恐再犯...法官裁定安置治療3月

遭控捲入共諜鎮小江案而發展共諜組織　2名前飛官二度獲無罪

台中男「掃墓慘成焦屍」！疑被煙霧嗆暈　遭大火活活燒死

2度性侵女知己！噁男挨告扯辯：妳濕了不算性騷　遭法官打臉

快訊／國道一號連環撞！車全撞爛釀5傷　現場紫爆大回堵

新竹分署「貴氣逼人」　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人

男教師圖書館偷保溫杯！警調監視器半路攔人...他辯誤會下場曝

中華醫大義賣送愛到烏克蘭　教職員工響應展現跨國人本關懷

4人同行8折！王品「嚮辣」台中旗艦店3／19開幕　還可抽全桌免費

法網官方：喬帥沒打疫苗也能參賽　沒什麽能阻止他重返球場

南韓單日暴增逾62萬例　48小時內百萬人染疫！死亡數也創新高

陸金融委給定心丸　中概股強彈「阿里巴巴暴漲36%」

值星官不假外出遭控擅離職守　竟辯：我是「督導」不是衛兵

健保部分負擔新制5月上路　政院喊話國人支持

恩比德生日夜狂轟35分17籃板　七六人攻破騎士主場

勇士宣布從發展聯盟召回懷斯曼　美媒稱他將是奪冠最後拼圖

半路遇俄軍坦克車！男高舉雙手投降　妻兒面前被擊斃拖屍畫面曝光

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

國道一號連環撞！車全撞爛釀5傷

380萬休旅國道2度刁車　原因找到了

辣妹身分曝光！趴引擎蓋露屁股蛋　事後失憶全無印象

親妹3年失聯未見　破門竟見她氣絕多時變乾屍

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

銀行理專盜6年偷16客戶1億元　拿去賭博炒股

快訊／國道1號高雄段「4車追撞」　回堵4公里

濃霧瀰漫港口！基隆港實施封港

小模攔車「趴引擎蓋」狂露屁股蛋

想轉東吳法律　女大生遭補教師罵「低能屁孩」

吳芳銘離職日酒駕自撞！49字道歉了

補教師叫2童互打巴掌　「贏的可拿獎金15元」

少年販毒皇帝！　15歲中輟生「撈一票好養家」

30天進帳411萬　台中這路口最搶錢

更多熱門

相關新聞

紅富海第二波　10多公斤金飾拍賣

紅富海第二波　10多公斤金飾拍賣

「紅富海」心靈導師吸金案，主嫌名下財產進行變價，新竹分署1月19日，進行首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，成果豐碩；79件拍賣物中總共拍定78件，拍定金額高達新台幣685萬3000 元。新竹分署將在4月12日進行第2波拍賣，其中有10多公斤的金飾及2支勞力士手錶，有興趣的民眾務必密切關注。

底價誤加千萬得標！　法拍屋小白易踩5大地雷曝光

底價誤加千萬得標！　法拍屋小白易踩5大地雷曝光

渣夫報應來了！王燦赤腳被關進冷凍櫃　在飯店門口糗被丟包

渣夫報應來了！王燦赤腳被關進冷凍櫃　在飯店門口糗被丟包

《用九柑仔店》驚傳拍賣　房仲引用場景照嚇很大

《用九柑仔店》驚傳拍賣　房仲引用場景照嚇很大

台新銀部署「避險潮」！美元定存　6個月平均優惠年息2.4%

台新銀部署「避險潮」！美元定存　6個月平均優惠年息2.4%

關鍵字：

行政執行署新竹分署拍賣紅富海黃金勞力士

讀者迴響

熱門新聞

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

鄭麗文嗆「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

外送員勸女客別穿情趣內衣取餐！網看她照片更兇

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

福島強震釀新幹線出軌　車內翻覆片曝

福島7.4強震2死92傷！　列車狂搖出軌混亂畫面曝

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面