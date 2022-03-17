新竹分署「貴氣逼人」　16kg黃金+2勞力士Day-Date呼喚有緣人



▲本次拍賣黃金有1公斤重12塊、5台兩重14塊，市值約2200萬。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署新竹分署今年1月間進行苗栗地檢署囑託「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，吸引爆棚民眾競標，成果豐碩，79件拍賣物中總共拍定78件，拍得金額高達685萬3000元。新竹分署趁勝追擊，4月將進行第二波拍賣，本次拍賣物有1公斤、5兩黃金數十塊，以及2隻Day-Date 36勞力士，有興趣的民眾可把握機會撿便宜。

本次新竹分署推出的拍賣物件可說是金光閃閃，包含重達1公斤的金塊12塊，及5兩黃金塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%之純金。

▲除了黃金，本次還有2隻勞力士Day-Date 36拍賣。



俄烏戰爭爆發後，國際局勢未定，金價不斷飆漲，根據台灣銀行網站公告3月17日金價為1公斤178萬5950元，本次拍賣12塊1公斤黃金市值約2143萬、100公克公告金價為17萬9416，本次拍賣5兩14塊約46萬多，光是黃金部分就貴氣逼人。

除上述沉甸甸的金塊外，這次還有高奢錶勞力士ROLEX Day-Date 36兩支，雖無保證書，但新竹分署已委託專業鑑價機構以未拆錶的方法鑑價完畢。與黃金同樣具保值的勞力士，向來是收藏不敗商品，有意收藏的行家要把握機會。

本次拍賣新竹分署預計於4月12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行拍賣，相關拍賣資訊、拍賣物照片、拍賣公告、保證金及尾款繳納方式等將陸續在官方網站上更新，有興趣的民眾務必密切關注。

▲▼2隻勞力士雖無原廠保證書，但新竹分署已委託專業鑑價機構以未拆錶的方法鑑價完畢。

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