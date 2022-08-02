紅富海三拍登場！市價達2千萬珍稀雞血石開拍　男抱現金200萬競標

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

「紅富海」心靈導師非法吸金172億元被查獲，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對其名下財產拍賣變價，2022年1月19日及4月19日新竹分署兩波金光閃閃拍賣會大成功後，今（2）日再次推出同樣萬眾矚目的「石后」進行第三波拍賣，物件高達72件，數量相當驚人，還有收藏家特地帶著200萬現金到現場準備「血拚」，目前預估拍賣前的市價達2千萬元。

▲紅富海第三次拍賣登場，現場有72件珍稀雞血石，市價高達2千萬元。（圖／記者蔡文淵攝）

「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，創下了詐騙金額的最高紀錄，而全案經最高法院判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

▲▼現場有不少藏家到場競標，還有人帶著現金200萬元準備「血拚」。（圖／記者蔡文淵攝）

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產分批進行變價，今年1月首拍就拍出685萬金額，4月間二拍2974萬元，同樣創下新竹分署受託拍賣的新高。

今（2）日為第三波拍賣，現場將推出72件雞血石雕刻藝品，預估市價2000萬元，而據悉，因雞血石在台灣較少見，苗栗地檢署7月19日更舉行了前所未有的拍賣前鑑賞會，邀請文物鑑定專家，為民眾解說雞血石特色，讓有興趣的民眾在拍賣會上標到自己喜歡的藝術品，所以今天來競標者都已經做足功課。

《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊，有不少收藏家早早就到場準備來一場廝殺，而一名黃姓男子就還帶著紫光燈對著每顆雞血石照射、研究，他也透露，自己帶了200萬的現金來「血拚」，希望能帶回自己心愛的作品。

行政執行署新竹分署指出，這次拍賣物件每件都有大陸鑑定師出具的鑑定書，材質主要為珍貴的雞血石，雞血石由於產量相當有限，市場價格經久不衰，雞血石美麗、晶瑩、稀少，歷來被譽爲「石后」、「印石公主」、「章石皇后」，每件藝術品不僅帶有如鮮血般的色彩，而且雕工精細，相當值得收藏。