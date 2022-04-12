「紅富海」吸金案第2次拍賣　2公斤金塊「360萬元」賣出創新高

▲「紅富海」心靈導師吸金案，12日上午進行第二波拍賣，不僅有黃金14.325公斤，還有2支勞力士手錶，總價值超過2500萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

「紅富海」心靈導師吸金案，主嫌名下財產進行變賣，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署12日進行第2次拍賣，不僅有黃金還有名錶，總價逾2500萬元；其中2塊各1公斤重的黃金，以360萬元售出；而今日拍賣的黃金價值，也創下新竹分署受託拍賣總價值最高紀錄。

法務部行政執行署新竹分署行政執行官陳家儒表示，拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊，及5台兩黃金條塊14塊、1台兩黃金條塊2塊（經換算總重為2.325公斤，加上1公斤金塊12塊，總重為14.325公斤），皆經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%純金，另有19顆小金元寶，根據鑑價報告書也都是純黃金，總價值超過2500萬元，更是新竹分署受託拍賣總價值最高紀錄。

陳家儒表示，物件從上午9時30起開始依序拍賣，14.325公斤黃金金塊與2隻勞力士手錶，等拍賣物件於上午8點半起，依序在苗檢大廳排列整齊，供競標者觀看比較；首先登場的是1公斤重的黃金2塊，起標價為140萬元，經3次喊價後，由1名男子以360萬元標走。

▲紅富海第二次拍賣，共有73人登記競標。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，勞力士金錶起標價為80萬元，經過一陣廝殺後，也被1名女子以102萬的價格標走；而第一次帶著500萬元的台南市趙姓男子，今天再度提了400萬元參與，目前還是沒有標得認何物件。本日共有73人登記競標會，而金塊皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定，純度為AU 99.9%純金，因應俄烏戰爭爆發後，國際局勢未定，金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，相當值得入手。

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