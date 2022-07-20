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中年女被資遣改學金工　微創貸款助53歲的她創業

▲53歲的楊素貞，被資遣後參加勞動部職訓課程，歸零學習金工專業，為擴充金工教學設備，申請勞動部微型創業貸款，要讓更多人大玩創意、體驗工藝之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲53歲的楊素貞，被資遣後參加勞動部職訓課程，歸零學習金工專業，為擴充金工教學設備，申請勞動部微型創業貸款，要讓更多人大玩創意、體驗工藝之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

打斷筋骨顛倒勇！53歲的楊素貞，被資遣後轉念學專長，參加勞動部職訓課程，歸零學習金工專業，後來因技術純熟，開始從事教學工作，漸漸做出口碑，愈來愈多人向她學藝，為擴充金工教學設備，申請勞動部微型創業貸款，要讓更多人大玩創意、體驗工藝之美。

楊素貞曾在科技公司擔任多年的網頁設計師，9年前因公司業務轉型而遭資遣，因自己喜歡手作金屬飾品，決定從有興趣的領域再出發，參加職訓投入金工領域，磨練多年後開始跑攤文創展售與DIY教學，因她技巧純熟，又很有教學熱忱，同時搭配運用金屬、皮革、琺瑯等材質製作出令人驚艷的飾品，使她逐漸打開知名度，吸引不少公部門與公司企業合作開課。

▲53歲的楊素貞，被資遣後參加勞動部職訓課程，歸零學習金工專業，為擴充金工教學設備，申請勞動部微型創業貸款，要讓更多人大玩創意、體驗工藝之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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因愈來愈多人跟著楊素貞學手作飾品，為擴充教學設備，她向勞動部雲嘉南分署申請微型鳳凰創業貸款，在台南市區創立「築好玩藝企業社」，主打手作飾品教學、DIY體驗課程與飾品販售。

「從沒想過我會創業」，楊素貞說，創業不是預料中的事，感謝勞動部給資源與養分，讓她從門外漢成為一位專業的金工老師，甚至開業當老闆。「藝術是可以親近與珍藏的」，楊素貞說，現代人注重個性化的創作與生活品味，手作飾品不僅拉近人們跟美的距離，也越來越融入生活，未來會持續用「玩藝」的態度，透過課程將手作的溫暖療癒傳遞給參與的人，也讓他們找到生活樂趣。

近年遇到疫情，楊素貞也坦言開課量能受到影響，不過面對創業低潮，她說堅持與信念很重要，後來與創業顧問討論，看準網路口碑效益，開始主攻經營臉書粉絲團，主打網路預約制與承接公部門課程，而努力經營也收到成效，現粉絲團人數已破萬八，開課狀況已慢慢回溫。

▲53歲的楊素貞，被資遣後參加勞動部職訓課程，歸零學習金工專業，為擴充金工教學設備，申請勞動部微型創業貸款，要讓更多人大玩創意、體驗工藝之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「找自己拿手的事出發」，楊素貞建議想創業的朋友，要從有興趣的領域去切入，這樣才能長久，另創業時資金調度很關鍵，她鼓勵想創業的民眾可運用政府資源，除提供資金，亦有課程、輔導顧問一路陪伴，讓你在創業路上不孤單。

雲嘉南分署長程泰運指出，為協助女性及中高齡者開創事業、降低創業風險，勞動部開辦微型鳳凰創業貸款，有低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程與免費創業輔導六大特色，最高額度可貸到200萬元，近三年分署已協助超過350人創業，歡迎有興趣民眾可撥打免付費專線0800-092-957洽詢，或上官網http://beboss.wda.gov.tw查詢。

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