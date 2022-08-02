　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挨轟切割廖老大反擊了！怒指加盟主心機重　打他名號賣佛牌

記者許權毅／台中報導

廖老大因加盟主違法將設備擺騎樓，與加盟主隔空交火。黃姓加盟主控訴廖老大「從頭到尾都知道」要擺在騎樓，7月27日還到店了解狀況，認為相當無奈。對此，廖老大最新聲明回擊黃男「佔用騎樓違規營業這是事實，有什麼好狡辯，此人心機太重，還在直播宣稱廖老大認同他的泰國佛牌，已警告對方，也才沒答應可以佔用騎樓營業」，直呼什麼樣的人都有。

▲廖老大出面回擊，表示黃姓加盟主是在狡辯。（圖／廖老大團隊提供）

廖老大表示，黃姓加盟主原本登記的地址是店內，結果卻變成騎樓，公司合理可以拒絕黃男加盟，認為公司此項決定並沒有錯誤。加上公司從沒有答應過可以佔用騎樓營業，官方就是退36萬加盟金或是輔導到合法位置營業，裝潢成本由加盟主吸收。

▲▼廖老大飲料店加盟主黃先生出面回擊。（圖／記者許權毅攝）

▲加盟主黃先生原本是開設泰國佛牌等生意。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大進一步說明，黃男在網路上賣佛牌，還在直播宣稱，廖老大也認同他的佛牌，也有向他購買。廖老大直指黃男心機太重，已向他提出警告，不要冒用名字去推銷佛牌進行不法牟利。

▲在騎樓設店竟被官方秒切割，4寶爸傻眼「廖老大才來過還讚裝潢好！」。（圖／記者許權毅攝）

▲黃姓加盟主認為自己遭到切割，直指7月27日廖老大等人都有來看過。（圖／記者許權毅拍攝）

針對櫃台違規擺騎樓一事，加盟主黃先生說，7月27日還邀請廖老大來參觀，廖老大等人也說OK才繼續進行籌備，一行人站在門口有說有笑，黃先生還跟廖老大在門口握手致謝，監視器都有拍下過程，廖老大還勉勵他年輕人要好好做，顧好品牌。黃先生說，不可能不知道店面設置在門口，也指出一定是店面通過檢驗，才能夠去公司培訓上課吧？認為自己遭到切割，相當委屈。

▲在騎樓設店竟被官方秒切割，4寶爸傻眼「廖老大才來過還讚裝潢好！」。（圖／記者許權毅攝）

▲黃姓加盟主表示店裡物品眾多，不可能挪進去一開始就有告知廖老大。（圖／記者許權毅拍攝）

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰
快訊／被爆吸金詐騙18億　郁慕明回應了
陸學者：中美不至於撕破臉　不必因一位議長掀翻整個棋盤
解放軍公布「雷神突擊隊」跳傘畫面　著陸點選「山地丘陵、水稻田
「3天賺2萬」騙到柬埔寨　17歲少年被凌虐家屬付150萬贖身
解放軍「雙航母」出動　一南一北離開母港
快訊／金廈海域出現多艘中共海警船　第一線現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23萬隻雞鴨、59隻浪犬貓死亡　彰化超度動物靈

桃園+2027！市府提醒民眾注意BA.5變異株威脅

成天被噪音攻擊　衝去把鄰居鞋全踢下樓！他加碼三字經慘了

郁慕明委任律師發聲明 否認坑殺台商

得知13歲女兒被用過...獸父情勒「我也可以」　她慘淪性玩偶

有夠衰！台南小東地下道積水轎車受困　駕駛被揪出是通緝犯

慘輸200萬疑遭詐賭　他上門理論被打趴！隔天撂人砸爛租車行

「3天賺2萬」騙到柬埔寨當奴工　17歲少年被凌虐家屬付150萬贖身

中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮喊「沒胃口了」

挨轟切割廖老大反擊了！怒指加盟主心機重　打他名號賣佛牌

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

23萬隻雞鴨、59隻浪犬貓死亡　彰化超度動物靈

桃園+2027！市府提醒民眾注意BA.5變異株威脅

成天被噪音攻擊　衝去把鄰居鞋全踢下樓！他加碼三字經慘了

郁慕明委任律師發聲明 否認坑殺台商

得知13歲女兒被用過...獸父情勒「我也可以」　她慘淪性玩偶

有夠衰！台南小東地下道積水轎車受困　駕駛被揪出是通緝犯

慘輸200萬疑遭詐賭　他上門理論被打趴！隔天撂人砸爛租車行

「3天賺2萬」騙到柬埔寨當奴工　17歲少年被凌虐家屬付150萬贖身

中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮喊「沒胃口了」

挨轟切割廖老大反擊了！怒指加盟主心機重　打他名號賣佛牌

海邊驚見「會走路的鯊魚」！超罕見模樣曝...科學家直呼：不可思議

陽明擁2千億現金交通部盼活化運用　陽明攜手星展做綠色定存

屏東潮州警友處慰問執行交通勤務警員　基層窩心

曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰

23萬隻雞鴨、59隻浪犬貓死亡　彰化超度動物靈

桃園+2027！市府提醒民眾注意BA.5變異株威脅

世界先進獲利創高但估營收將季減　因應客戶庫存調整下修資本支出

許藍方曝「職業病」讓男友無奈　揪看成人片下場超解嗨

房客一直不繳租金！房東嘆「能斷水電嗎？」　過來人教1招：合法

福隆沙雕季首度出現遊戲主題！全球唯一《戰神：諸神黃昏》沙雕登場

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

即/苗栗尚順威秀影城天花板塌陷

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

柬埔寨詐騙可怕手法曝！恐千人受害　拉朋友替死鬼

快訊／新北狠男疑要不到錢　竟勒殺媽媽後自殘

知名甜點店負責人涉毒！　見警上門臉綠認栽

她見帥警嗨喊：屁股翹起來　下場曝

岳父開怪手立8米鋼樑倒塌　重壓女婿大腿奪命

更多熱門

相關新聞

中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮

中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮

台中近期連續發生2起槍擊案引起民生動盪不安，警政署長黃明昭下命全國進行大規模「肅槍」。台中警方自7月18日到8月1日總共查獲10把槍枝、66顆子彈，總計7件槍砲案8人，中警表示，整體治安已呈現良好平穩趨勢，逐漸獲得各界肯定，掃蕩非法槍彈，決心打造全國最宜居城市。

重機哥北海岸對戰橫切男　儀錶數字慘被打臉

重機哥北海岸對戰橫切男　儀錶數字慘被打臉

獨／砸110萬加盟被切割　鐵粉再轟廖老大：亂說

獨／砸110萬加盟被切割　鐵粉再轟廖老大：亂說

台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

關鍵字：

台中廖老大飲料店加盟主違規

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面