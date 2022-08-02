挨轟切割廖老大反擊了！怒指加盟主心機重　打他名號賣佛牌

記者許權毅／台中報導

廖老大因加盟主違法將設備擺騎樓，與加盟主隔空交火。黃姓加盟主控訴廖老大「從頭到尾都知道」要擺在騎樓，7月27日還到店了解狀況，認為相當無奈。對此，廖老大最新聲明回擊黃男「佔用騎樓違規營業這是事實，有什麼好狡辯，此人心機太重，還在直播宣稱廖老大認同他的泰國佛牌，已警告對方，也才沒答應可以佔用騎樓營業」，直呼什麼樣的人都有。

▲廖老大出面回擊，表示黃姓加盟主是在狡辯。（圖／廖老大團隊提供）



廖老大表示，黃姓加盟主原本登記的地址是店內，結果卻變成騎樓，公司合理可以拒絕黃男加盟，認為公司此項決定並沒有錯誤。加上公司從沒有答應過可以佔用騎樓營業，官方就是退36萬加盟金或是輔導到合法位置營業，裝潢成本由加盟主吸收。

▲加盟主黃先生原本是開設泰國佛牌等生意。（圖／記者許權毅拍攝）



廖老大進一步說明，黃男在網路上賣佛牌，還在直播宣稱，廖老大也認同他的佛牌，也有向他購買。廖老大直指黃男心機太重，已向他提出警告，不要冒用名字去推銷佛牌進行不法牟利。

▲黃姓加盟主認為自己遭到切割，直指7月27日廖老大等人都有來看過。（圖／記者許權毅拍攝）



針對櫃台違規擺騎樓一事，加盟主黃先生說，7月27日還邀請廖老大來參觀，廖老大等人也說OK才繼續進行籌備，一行人站在門口有說有笑，黃先生還跟廖老大在門口握手致謝，監視器都有拍下過程，廖老大還勉勵他年輕人要好好做，顧好品牌。黃先生說，不可能不知道店面設置在門口，也指出一定是店面通過檢驗，才能夠去公司培訓上課吧？認為自己遭到切割，相當委屈。

▲黃姓加盟主表示店裡物品眾多，不可能挪進去一開始就有告知廖老大。（圖／記者許權毅拍攝）