鏡頭超級凸！　3C達人首開箱iPhone 14系列四款模型機

▲iPhone 14模型機開箱。（圖／取自3C Tim哥生活日常）

財經中心／綜合報導

iPhone 14系列預計將於9月與大家見面，在這之前，許多iPhone 14的相關傳言、渲染圖、模型都在網路上流傳，3C達人Tim哥也搶先取得iPhone 14的四款模型機，讓果粉一窺新機風采。

iPhone 14系列有四款機型，主要的差異就是取消mini機型，改為大螢幕的CP值機種iPhone 14 Max。四款機型分別為iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。螢幕大小iPhone 14與iPhone 14 Pro為6.1吋、iPhone 14 Max與iPhone 14 Pro Max為6.7吋。

Tim哥在影片中表示，這次開箱的模型機是中國朋友工廠所製作，精準度與擬真度都十分高，雖然價格不便宜。

而在外型上，iPhone 14 Pro系列取消了讓果粉詬病已久的瀏海造型，而兩款初階手機則持續使用瀏海設計，並且仍為高階機款3鏡頭設計、初階機款雙鏡頭。這部分與先前外媒所透露的訊息接近。

根據目前的情報，Tim哥表示，僅會有iPhone 14 Pro以上機款升級4800萬畫素鏡頭與A16處理器。而在鏡頭部分，從模型上也看出，iPhone 14的鏡頭也比iPhone 13系列的更向外突出，無法平放在桌子上，因此手機殼的部分無法相互使用。