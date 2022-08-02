指總幹事「手腳不乾淨」被索賠10萬　3個字讓校長免罰脫身

▲南部1家校長被控轉述校友會總幹事「手腳不乾淨」的傳聞，而被告登報道歉並求償10萬元，台南高分院認為校長在轉述前有詢問對方後才說，而判總幹事敗訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

南部1位校長在商討捐款事宜時，被控轉述校友會總幹事「手腳不乾淨」傳聞，被總幹事提告要求登報道歉並求償10萬元。台南高分院法官審後認為，校長在轉述這句話之前，有先向對方提醒要說的話不好聽，總幹事回稱「沒關係」後校長才講的，是總幹事放棄自己法律保護，因此判決總幹事敗訴，本案可上訴。

該校友會總幹事指控表示，因校友會有筆5千元捐款，在撥付給學校的程序中，讓該名校長產生疑義，2020年12月16日上午10時許，他與校長及1位前家長會會長，在學校校長室協商後續處理事宜。

總幹事指稱，在協商過程中，校長稱在學校某場合，有聽到家長轉述其他家長說法指「總幹事手腳不乾淨」，他追問是誰說的，校長只說是1位管樂家長後援會的家長所敘述，但無法說出是那1位家長所說。他認為校長可能假藉不存在的家長，在前會長在場時惡意用「手腳不乾淨」的話攻擊他，造成他社會道德形象與人格受到負面、貶抑的評價，毀損其名譽，因此提告要求校長在3家報社登報道歉，同時賠償10萬元。

在法院審理時，校長表示，自己是為讓總幹事了解接受校友捐款後的正確程序，避免負面評價、誤會，他是善意提醒，且他有先向對方表明：「聽了這話可能會覺得不舒服或不悅」，總幹事並沒拒絕後，他才說有聽到其他家長說總幹事手腳不乾淨；他也有請對方說若未親身聞見，就不宜再轉述。

校長並說，當時總幹事明確說不會生氣，他做過大樓管委會主委、社區理事長等，「什麼話沒聽過、什麼大風大浪沒見過」，總幹事不以為意，他是基於善意提醒才會這麼說，並無故意侵害行為。

台南高分院法官認為，總幹事在一審開庭時曾對校長說，家長有對總幹事不好聽的傳聞，總幹事說沒有關係；而學校前家長會會長也證稱有此事，但對總幹事稱當時曾對校長說：「你不講也沒有關係」這句話，該前會長表示已不記得有這句話，所以查無這部分證據。

法官認為，校友會總幹事是有社會與多年工作經驗之人，對於校長告知這傳聞可能損害其名譽、人格權，總幹事仍以自己做過大樓管委會主委、社區理事長等經歷說沒有關係，可認總幹事對校長轉述「關於總幹事不好聽的傳聞」一事已為允諾，放棄法律對其所為之保護。校長轉述該等傳聞前，已先為允諾，即應受其拘束，之後轉述有關「總幹事手腳不乾淨」等情，已阻卻其違法性，總幹事侵權之訴自屬無據，上訴駁回。