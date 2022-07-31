南安國中男師性騷案　校長發4點聲明辭職！批家長會長民粹霸凌

▲南安國中男師騷擾案風波未停，校長吳殷宏辭職重批家長會長民粹霸凌。（圖／翻攝《吳殷宏臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南安國中一男師，疑以情感試探引誘未滿14歲國中女生，還被家長會等人指控疑涉性侵、言語與肢體性騷擾。性侵部分，檢方不起訴。另，宜縣府專審會認為停聘半年或申誡處分是過輕，決議加重處分否認師生戀的男師停聘1年。此事風波未停，曾挨批「師師相護…」的校長吳殷宏辭職聲明重批，學校家長會長的批評是皆為其個人缺乏教育專業與法治精神之揣測與汙衊，他深感遺憾，請停止以民粹霸凌學校、尊重法治精神，讓校園回歸安寧。

南安國中校長吳殷宏辭職聲明內容：

一、校方於今年3月，一位男老師經傳與女學生發生情感關係後，又遭多名女學生陸續投訴有性騷擾之嫌。學校雖皆依法處理，惟處理過程未盡完備，外界多有質疑，造成校園紛擾不安，本人願承擔最大責任，自111年8月1日起請辭南安國中校長。

二、對學校家長會長打著「保護孩子」的口號，不尊重法治、濫投濫訴行「侮蔑學校、傷害學生」之實，期期以為不可。

三、其對他及學校指控有三：1.師師相護，還不淮學生討論。2.上至校長、主任下至教師，多次違反性平及教評會未利益迴避。3.玩弄法規，操縱程序，明顯坦護戴師，而非保護學生。皆為其個人缺乏教育專業與法治精神之揣測與汙衊，他人深感遺憾。

針對前述之指控，他坦承處理程序確有不周(如教評會之諸多爭議)，亦應負起最大責任。校方所有舉措皆依法以保護學生為前提，尊重性平專業調查為依歸，並以遵照縣政府專審會之決議為依據，絕無家長會長所指稱「寧可保護犯錯的老師，也不保護學生。」之情事。

四、主要爭議事項：事涉校園性平事件之戴師是否應解聘？依據校方性平調查小組調查結果之建議：違反教育專業倫理的部分終局停聘六個月或記大過，言語騷擾部分記申誡處分。

校方本欲依性平調查小組調查之建議給予這名男師相關懲處，惟家長會長完全不尊重性平調查小組專業調查之建議，執意主張教評會需解聘戴師，同時以退席影響教評會正常運作，並以召開記者會方式，抨擊學校，渠等漠視教育專業之行徑，讓人搖頭。

其後，為弭平爭議，縣府主動召開教師專審會審議此案，經綜合評估相關情節後，決議加重處分，予以這名男師終局停聘1年。未料，學校家長會長仍不願接受此決議，於網上發起連署，欲以民粹向監察院陳請。這樣缺乏法治精神，自以為是棄學校安定與學生學習權益不顧之行為，讓人瞠目結舌。