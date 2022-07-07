111年師鐸獎結果公布　屏縣林秀英陳淑蕙曾啟瑞3人獲獎

▲餉潭國小校長林秀英榮獲師鐸獎 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

教育部日前公布111年師鐸獎得獎名單，屏東縣今年度由餉潭國小校長林秀英、長興國小校長陳淑蕙、林邊國小教師曾啟瑞3人獲此殊榮。

林秀英校長在語文教育領域深耕多年，透過推動全縣家鄉繪本製作發表與分享，持續深化學生之土地情懷、閱讀視野與美感素養；帶領全縣混齡教育學校培力增能，為偏鄉混齡教育奠基，並與民間基金會積極協力在偏鄉弱勢社區推動弱勢學生多元展能、課後輔導與老少共學、啟動社區樂齡學習中心終身學習，在偏鄉支持每一個孩子茁壯展能、陪伴每一位社區長者樂活學習，讓學校成為社區活化動力，讓教育化為潤澤春雨，其展現真誠熱情、堅毅承擔、對行政授權、對教師支持、對學生關懷，與家長社區協力合作之領導作為與教育實踐，實為展現「教育乃成人之美」之典範。

▲陳淑蕙校長（最後排）。

陳淑蕙校長透過積極提案以及與民間基金會協力合作，改善學校學習環境、推動弱勢學生多元展能，引領弱勢學生透過小提琴、棒球和數位學習等多元管道進行自我培能，以走出生命困境、開展寬廣視野，並深耕客語沉浸教學不遺餘力，推動全縣客家文化教育、教師培能與教材發展，培養學生愛鄉情懷與語文素養，讓孩子從生活、從素養、從跨域中細細體會周遭，感受群族文化及共融、共榮的美好；她相信每一個孩子都有獨特天賦，積極引導家長和老師看見孩子的亮點和優勢能力，透過長期無私奉獻、溫柔堅定的領導，讓教育化為源泉活水，獲得家長與社會高度肯定。

▲曾啟瑞老師（後排）。

曾啟瑞老師曾獲屏東縣教育奉獻獎與閱讀推手等獎項。他透過多元方式陪伴孩子養成學習的好習慣，不放棄每一個孩子。為了加強學生學習動機，將教室布置得像家庭一樣溫馨，自掏腰包建立班級圖書館，提供近兩千本藏書讓孩子享受閱讀的樂趣，同時也指導孩子寫作，對外參加比賽亦獲得不錯佳績。也致力於跟家長建立夥伴關係。