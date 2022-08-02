南海、渤海同步舉行軍演　陸軍事專家：為全域作戰作準備

記者魏有德／綜合報導

大陸海事局公布，從8月2日0時至8月6日24時在南海部分水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。大連海事局的航行警告通知則顯示，渤海北部，從8月1日14時至8月4日24時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊，禁止駛入。

▲大陸海事局公告在南海海南島周邊海域進行軍演。（圖／翻攝中新網，下同）

根據大陸海事局通報，南海海域軍演的範圍為，20-08.10N 111-30.20E、20-08.10N 112-07.30E、19-38.10N 112-07.30E和19-38.10N 111-30.20E諸點連線水域範圍內。由此座標可以發現，演習的範圍位於海南島東北方海域。

大陸軍事專家宋忠平表示，此次南海演訓計畫和裴洛西意欲訪台而引發的近期緊張局勢不無關係，「事實上，美國政府和裴洛西都明白，三號人物訪台是對中國極大挑釁，所以裴洛西如果赴台並不一定會按照既定公佈的時間。因此解放軍的訓練，不光要考究演練海域的地理範圍，同時還要保證在時間段上進行覆蓋，以期靈活應對。」

宋忠平強調，解放軍所作的是全域作戰準備，因為一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備，「這就包括台海、南海、東海甚至黃海、渤海全部海域。因此，作為各個守衛部隊，要為防衛自己下轄海疆做好準備。另外，通過實戰化的訓練，也可以將作戰力量提前部署至戰位，搶抓戰機。」

據了解，大陸海事局近期陸續在渤海北部部分海域、南海相關區域、福建平潭一岐嶼附近水域等海域進行相關實彈射擊訓練任務。