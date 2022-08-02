福建省軍區跟進宣布「防空實彈射擊」：嚴陣以待，聽令而戰！

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將訪問台灣，引發北京「前所未有」的反應。福建省軍區政治工作局官方微博2日一早發文稱，「近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰！」

▲福建省軍區在閩南某海域組織防空實彈射擊。（圖／翻攝自福建省軍區政治工作局官方微博）

對於裴洛西訪台一事，大陸解放軍東部戰區1日在微博以「重磅發布：嚴陣以待聽令而戰」為題，發布兩段軍演影片，並強調「埋葬一切來犯之敵 ，向著聯戰勝戰前進」！

中國海事局1日晚發布航行警告，表示將在8月2日0時至8月6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。

中國海事局8月1日消息還指出，自8月1日14時至8月4日24時，渤海北部將在部分海域進行實彈射擊。禁止船隻駛入。

此前，7月29日到30日，南海相關區域內進行軍事訓練，禁止船舶進入。7月30日8時至21時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

此外，大陸新列編的臺灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」7月31日首次出海展開公務執法活動。在為期7天的巡航執法活動中，「海巡06」輪將對福建沿海區域進行南北「巡迴式」巡航。