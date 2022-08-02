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慈濟中區「船與傳」聯展起跑　南投聯絡處推茶竹在地文化館

▲「品茶香‧傳竹情」南投慈濟在地文化館開展。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲「品茶香‧傳竹情」南投慈濟在地文化館開展。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會目前正舉辦「把心靠岸傳人間情—中區『船與傳』聯展」，在南投縣部分，慈濟南投聯絡處執行的南投「品茶香、傳竹情」之在地文化館，已於7月30日開始展出開展揭幕。

慈濟基金會指出，台灣人共同經歷時代轉移、災疫巨變，曾經受傷過、仍一起編織著美好未來；慈濟每一位社區志工、每一間在地靜思堂都以柔軟堅定的姿態和國人站在一起，也希望透過這次聯展，為人們找回希望與重生、溫情與溫暖，也需要眾人共同凝聚、傳遞。

▲「品茶香‧傳竹情」南投慈濟在地文化館開展。（圖／慈濟基金會提供）

基金會表示，南投館展出主軸之一的「茶」，也是聯繫情感的方式之一，「竹」則是傳達儉樸生活的智慧與美德，希望透過竹、茶的文化體驗找回以往充滿溫暖的生活記憶，延續人與人、人與自然間純粹美好的善念，同時呼應慈濟的感恩人文、環保精神。

▲「品茶香‧傳竹情」南投慈濟在地文化館開展。（圖／慈濟基金會提供）

南投縣民政處長吳燕玲出席開幕儀式時，表示慈濟每次所舉辦的活動，都拉近人際距離，這次的「船與傳」聯展、南投展出的「品茶香、傳竹情」，也把南投特有的茶與竹帶進地方文化特色，帶來豐富的在地人文之旅；慈濟基金會慈善副執行長劉濟雨則說，今年大中區6處「船與傳」聯展各具地方特色，南投展期即日起到2023年2月28日、每天9至16點，地點為慈濟南投聯絡處（南投市果稟路101號），洽詢暨預約電話：049-2241169，迎各界蒞臨參觀體驗。

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