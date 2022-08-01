陸委會諮委：中共20大前「穩字當頭」　不會爆發金融危機

▲中共二十大可能在10月、11月召開。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸委員會日前舉行第38次諮詢委員會議，主題為「中國大陸經濟情勢與中共二十大」，部分委員認為，中共「二十大」前，在「穩字當頭」方針下，不會爆發經濟金融危機，但長期仍將衍生為其他結構性問題，並分散於不同部門表現出來，長期經濟表現可能持續下行。

學者在會議上首先指出，受疫情清零措施等影響，大陸今年第2季經濟成長率0.4%，創歷史次低，國際機構普遍預測今年中國大陸不易達成經濟成長5.5%目標。

學者提到，近期中國大陸政府提出的振興經濟措施，主要由銀行體系為實體經濟提供融資支持，但銀行業同時須承擔龐大房地產貸款、地方政府財政及各類政策性貸款，對其流動性構成極大壓力；當前中國大陸爆發銀行擠兌及爛尾樓事件，凸顯其系統性金融風險升溫，建議政府宜密注兩岸金融及政經風險相關指標。

在兩岸經貿方面，學者表示，鑒於台灣高科技產業具領先優勢，預期未來中國大陸兩岸經貿政策仍以「惠台」措施為主，但不能排除持續打壓台灣農漁產品等最終消費財，且需留意中國大陸全力發展高科技產業，未來部分陸製關鍵零組件及標準輸出等，可能對我國產業產生影響。

部分委員提到，中國大陸長久以來依賴寬鬆的貨幣政策維持其經濟榮景，但大多數資金流向房地產部門，僅部分流向實體產業投資，雖然帳面上顯示亮麗的經濟成長數字，卻無法帶動實體經濟成長。

部分委員認為，當前中國大陸經濟面臨很多問題，但因其特殊的政經體制，能集中資源及彈性提出新解方，因此預期中共「二十大」前，在「穩字當頭」方針下，不會爆發經濟金融危機，但長期仍將衍生為其他結構性問題，並分散於不同部門表現出來，長期而言，中國大陸經濟表現可能持續下行。

另外，也有委員指出，中國大陸左派思想（馬克思主義）仍為正統，建議我方不宜僅從西方經濟體制思維研析中國經濟問題，可試著從左派觀點進行多面向分析，或更能切中實際情況。

還有建議，鑒於中國大陸近年加強經貿融台力度，政府應在實質面及法律面控管台灣流向中國大陸的金流、技術與人才；對外發言應適時釋出善意，緩和兩岸緊張局勢。