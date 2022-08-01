表揚七堵區模範父親、好人好事　林右昌盼各界效法社會更祥和

▲基隆市七堵區瑪南里的周建福，自幼罹患小兒麻痺導致左腳萎縮，但沒有自暴自棄，總是承擔起照顧家庭的角色。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區公所今（1日）中午舉辦七堵區表揚模範父親及好人好事代表活動，市長林右昌親自表揚21位模範父親、10位好人好事代表，期許社會各界效法他們的精神，讓社會更加祥和。林右昌表示，由於本市的疫情走在全國之先，也最早走向平緩，才能夠在停辦兩年之後，恢復舉辦公開表揚活動。

林右昌強調，21位模範父親及10位好人好事代表，都是經由七堵區各里推薦，且經由嚴格審核才脫穎而出，期許社會各界都能夠效法這些模範父親及好人好事代表們，平日為家庭及鄰里付出的精神，讓社會更加祥和。

▲21位模範父親及10位好人好事代表，都是經由七堵區各里推薦，嚴格審核脫穎而出。

七堵區推選的模範父親，包括正光里李衍來、泰安里葉雲明、堵南里蕭阿遠、長安里吳明德、正明里林信雄、長興里黃茂得、友二里黃江林、友一里陳欽溪、瑪東里李添財、瑪西里陳進松、瑪南里周建福、實踐里鄧紹箕、百福里羅文樟、堵北里陳基寶、六堵里林施吉。

八德里張達鴻、自強里張金鐘、富民里陳世昌、永安里楊濬騰、永平里蘇適棉及原住民嚴仁福；其中瑪南里的周建福現年69歲，雖然自幼罹患小兒麻痺導致左腳萎縮，但沒有自暴自棄，總是承擔起照顧家庭的角色，一生勤奮努力，也是一位好丈夫、好父親的典範，因此獲選代表七堵區接受市府表揚。

▲期許社會各界都能夠效法模範父親及好人好事代表們，讓社會更加祥和。

至於七堵區的好人好事代表，則有泰安里王昆明、堵南里葉逸祥、正明里陳榮基、長興里張偉鈞、友二里翁文貴、瑪西里陳文章、堵北里吳月琴、富民里陳克暉、永安里賴雲連、永平里黃慧珠。

其中，堵北里吳月琴女士吳月琴女士是現任鄰長，疫情期間協助發送打疫苗通知單及分發快篩劑給里民，幫忙里民打掃街道環境，義行可風，因此獲選代表七堵區接受市府表揚。

【更多新聞】

►基隆男持筆抵超商店員搶2萬 囂張嗆警「白癡、辦案能力差」

►快訊／貢寮砂石車撞電桿翻覆 駕駛脫困送醫！台二線單線雙向通行

►「夏日正潮」最清涼山海旅行 《魅力基隆》夏季號嶄新出刊

►從零到有從有到好！見證基隆山海榮光 翻新起點城市印象

►高齡婦人烈日迷途在路上徘徊 金山警靠愛心手鍊找到家人