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確診自主回報3步驟免等！QA一次看　收不到簡訊恐因「這一字多填」

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲確診者自主回報系統不只收到簡訊才可填，確定陽性的民眾也可登入「健康存摺」APP填寫。（圖／達志影像／示意圖）

記者張乃文／整理報導

民眾PCR陽性後，需自行填寫「確診個案自主回報疫調系統」，連結方式包括，「健康存摺APP」或是疾管署發送「確診簡訊」。不過，系統頻傳塞車情況，疾管署也已經修建完畢，最新的使用方式及注意事項，如有些人收不到簡訊，可能是因為多填了1個符號，《ETtoday新聞雲》一併將流程整理成QA教大家迅速填寫。

Q1：自主回報疫調系統每個人都要填嗎？要怎麼進入系統？

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A：民眾PCR確診後，為免各縣市政府疫調的人力調度困難，請確診者以該系統「主動回報密切接觸者資料」，而獲得系統方式有2種。

1.手機簡訊／到醫院或採檢站採檢時，醫院會請採檢者留下手機號碼，留存後，PCR確認為陽性，資料就會藉由健保署傳到疾管署系統，疾管署利用手機用簡訊方式通知。疫調系統網址為「https://bbs.cdc.gov.tw/」。

2.健康存摺APP／指揮中心將「確診個案自主回報系統」串接健保APP。4日起民眾登入「健康存摺」後，就可進入系統：

STEP①登入APP後點進「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」
STEP②該欄位點入會出現疫苗接種摘要及明細等3個欄位，按下「明細」，則會出現你的疫苗接種相關明細，往下拉會看到「PCR檢測結果」，若是陽性，同時會出現回報系統的連結。
STEP③紅色連結處按下去，就可進入自主回報系統網站，填寫資料。

▲▼指揮中心5/6說明使用健保快易通、健保存摺APP填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心說明使用健保快易通、健保存摺APP填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

Q2：進入系統後全部都要填寫嗎？

A：
STEP①首先會先請民眾確認個人資料，填寫身分證字號或居留證後六碼驗證，請民眾一定要核對清楚隱碼資料與個人資訊是否相符。

STEP②接著會有個人資料蒐集告知事項，詳讀後可繼續填答，下一步觀察自身健康狀況，若有相關症狀則需聯繫當地衛生局人員。

STEP③在系統中會詢問民眾身體狀況，是否為「孕婦、接受血液透析或65歲以上獨居長輩」。

STEP④填寫個人詳細資料，包括手機號碼、居住地、個人職業或身分別、就學地或工作地、指定訊息代收人或法定代理人，因確診者可能是未成年，若有問題，衛生局會同步通知此人。

STEP⑤完成上述資料填寫後，代表完成疫調，此時同步聯繫密切接觸者，做好居家隔離或自主防疫。

Q3：要怎麼確認是不是疾管署發的簡訊？會不會是詐騙？

A：PCR篩檢陽性後，疾管署利用手機用簡訊方式通知。疫調系統網址為「https://bbs.cdc.gov.tw/」。發送簡訊門號就是「0911-514-588」；發送內容：「您是COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您」。

Q4：確診沒收到簡訊怎麼辦？

A：指揮中心發言人莊人祥表示，若確診當天沒收到簡訊通知，可能當時留存電話有誤，會請衛生局協助後續疫調追蹤。或是登入「健康存摺」後，查看「PCR檢測結果」時，若是陽性個案，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料。

指揮中心也提醒民眾在PCR採檢時，手機號碼務必填寫正確，填寫時應注意「10碼均為數字」、「手機號碼均以09為開頭」、「中間不能加『-』」、「中間不能有空格」，填寫後也要確認號碼是否少填，以及主動更新就醫資訊。

▲▼指揮中心5/6說明民眾採檢時務必確診手機號碼以及正確填寫方式。（圖／指揮中心提供）

Q5：收到簡訊不填會有罰則嗎？

A：根據《傳染病防治法》第43條第2項，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。違者可依同法第 67條處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

Q6：進入填報網站卻出現「已填過」？

A：莊人祥強調，身分使用一次性是為了資安考量，若不是使用疾管署發送簡訊所提供的網址，而是自行在網頁打上網址登入，就會出現類似情況。民眾應使用簡訊所收到的網址點入填寫，請不要自行填打網址。

Q7：填完自主疫調回報後，還要做什麼？

A：系統中會提醒大家，需要居家隔離相關的守則，並在確診後到台灣社交距離APP，上傳隨機ID，可讓接觸者收到相關訊息。

指揮中心指揮官陳時中也提醒大家，過去資料錯誤時，讓整體行政程序增加很多，也會導致確診疫調居家隔離單或後續診療安排減慢，因此在填單時務必留意相關訊息的正確與否。

▲▼確診者自主回報系統(新)。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診者自主回報系統(新)。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診者自主回報系統(新)。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診者自主回報系統(新)。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診者自主回報系統(新)。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

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