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母胎單身男「1招告白」...慘收好人卡！網揪關鍵：基本沒救

▲▼相親,約會,情侶。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲母胎單身男秀「飲料告白法」慘遭打槍。（圖／取自免費圖庫xFrame）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

七夕情人節（農曆7/7日）就要來了，不少人都希望趕快脫單，以便能度過一個浪漫的七夕。就有一名母胎單身的男網友分享「飲料告白法」的經驗，結果雖然被拒絕了，但他認為這招可行，「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」。網友卻揪出一關鍵原因認為「基本就沒救了」。

一名男網友在Dcard以「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」為題發文，表示他的工作環境女生很多，男女比例大概3：7，不過因為長時間跟女同事相處，所以女生也都把他當哥們，因此到現在都還是「母胎單身」。

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原PO表示，他在進公司沒多久，就偷偷暗戀一位女同事，曾和對方單獨出遊2次，但就像哥們般相處。某日注意到喫茶小舖有推出新的飲料「愛荔 （愛你）紅茶」，他靈機一動打算藉著這個諧音梗跟女同事告白。

▲母胎單身男秀「飲料告白法」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO將「紅茶」二字塗掉，只留下「愛荔」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO把愛荔紅茶的「紅茶」二字塗掉，只留下「愛荔」二字，想送給女同事告白，但他怕辦公室其他人發現會虧他，只好「自掏腰包買了很多杯飲料回公司 請大家喝」，回公司後就默默把飲料一杯一杯的放在同事桌上，其中也包含要給心儀對象「特別」的那杯。

原PO滿懷緊張又期待的回位子繼續上班，結果下班後，立馬收到對方的一條訊息，寫著，「哥～謝謝你的飲料，這招有厲害，但...我比較喜歡弟弟」，得到了好人卡一張，雖然失敗了，但原PO則認為「這招確實可行」。


▲母胎單身男秀「飲料告白法」。（圖／翻攝自Dcard）

▲芭比Q了～「飲料告白法」被發好人卡。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出不少網友表示這招真的蠻妙，「虧你想得出來...，不過沒有人會直接告白啦! 真的會母胎單身，這個方法如果用再之後的情人節，應該還不錯。」、「她好厲害 是我一定不會發現」、「還以為是happy ending」、「拿筆塗掉好有創意，已分享給男友。希望情人節可以收到」、「可愛死，要是我，我就答應你了」、「蠻有趣的哈哈給你拍拍」。

也有網友幫原PO分析為何被打槍，「說實話跟女生像哥們，基本就沒救了，千萬不要跟喜歡的女生太好」、「相處像哥們就涼一半了，本來你再約幾次製造曖昧情境也許是有機會扭轉的，結果腦衝告白下去直接自爆死局，下次別再犯了」、「單獨約出遊已經是很明顯想追求的暗示了，成年人懂得都懂。所以跟你相處像哥們也是個明顯拒絕的暗示，敬你是個勇者來個直球對決」。

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